快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

境外詐團勾結台灣二類電信商 微信升級新話術騙18人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

有境外詐騙集團涉透過仲介牽線，勾結二類電信業者「台傳科技有限公司」，將來自境外的網路電話偽裝成隱藏號碼的市話撥打給台灣民眾，再以「誤設微信升級」假話術詐騙至少18人，刑事局去年8月至11月，陸續約談二類電信商的洪姓負責人及相關共犯到案。

刑事局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，去年7月以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯服務），若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。

詐騙集團多以「未顯號」電話撥打給民眾，民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，或要求民眾直接轉帳至詐團提供的指定帳號。

警方深入追查，鎖定二類電信業者「台傳科技有限公司」的洪姓負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者，申請設置超過30線市話及節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用，並事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為台傳科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，也可避免詐騙市號遭通報停話。

刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，去年下旬分波展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案。

警方清查被害人計18人，合計財損金額355萬元，其中一名從事保險業女子，被詐騙150萬元；全案依加重詐欺、組織、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事局查扣二類電信商的設備。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查扣二類電信商的設備。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查扣二類電信商的設備。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查扣二類電信商的設備。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 微信 電信業

延伸閱讀

詐騙手法又翻新！境外網路電話偽裝市話騙個資 18人遭詐355萬

北市上月攔阻詐騙2億元 色情詐騙興起單人被騙近千萬

社群裸露廣告誘點擊詐騙 北市翁財損近千萬

二類電信業者涉勾結境外詐團行騙 刑事局查獲5嫌

相關新聞

境外詐團勾結台灣二類電信商 微信升級新話術騙18人

有境外詐騙集團涉透過仲介牽線，勾結二類電信業者「台傳科技有限公司」，將來自境外的網路電話偽裝成隱藏號碼的市話撥打給台灣民...

北市上月攔阻詐騙2億元 色情詐騙興起單人被騙近千萬

台北市警察局公布去年12月打詐成效，查獲詐欺集團119團1054人，查扣不法所得7274萬餘元；另在警銀聯防與第一線即時...

社群裸露廣告誘點擊詐騙 北市翁財損近千萬

台北市警方今天公布去年12月打詐成效，共受理1524案、總財損近8.6億元，整體趨勢呈收斂；但有詐騙集團在社群網站投放裸...

DeFi借貸平台放貸…全台千人被騙逾50億 絕對能源公司9人拘提到案

絕對能源公司邱志豪涉擅自募集發行有價證券，詐騙316人吸金2.7億元，去年遭起訴求刑18年，北檢再查出，邱志豪等人涉誆騙...

嘉縣某貿易公司遭BEC詐騙 會計機警保住3千多萬

嘉縣某貿易公司日前遭遇商業電子郵件（BEC）詐騙案，犯嫌假冒貿易公司老闆姓名，透過電子郵件組LINE群組企圖騙取公司資金...

宜蘭警方自檢自清...警員詐獎金又被查出違法查洩個資 遭收押禁見

宜蘭爆發派出所警員辦理通緝犯投案，涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警政署政風室昨天會同縣警局展開搜索，訊後將全案移送宜蘭地檢署；檢察官進一步追查發現警員以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺情事，昨晚依偽造文書及違反個人資料保護法，向法院聲請收押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。