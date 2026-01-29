境外詐團勾結台灣二類電信商 微信升級新話術騙18人

有境外詐騙集團涉透過仲介牽線，勾結二類電信業者「台傳科技有限公司」，將來自境外的網路電話偽裝成隱藏號碼的市話撥打給台灣民眾，再以「誤設微信升級」假話術詐騙至少18人，刑事局去年8月至11月，陸續約談二類電信商的洪姓負責人及相關共犯到案。

刑事局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，去年7月以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯服務），若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。

詐騙集團多以「未顯號」電話撥打給民眾，民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，或要求民眾直接轉帳至詐團提供的指定帳號。

警方深入追查，鎖定二類電信業者「台傳科技有限公司」的洪姓負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者，申請設置超過30線市話及節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用，並事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為台傳科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，也可避免詐騙市號遭通報停話。

刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，去年下旬分波展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案。