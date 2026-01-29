北市上月攔阻詐騙2億元 色情詐騙興起單人被騙近千萬

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局公布去年12月打詐成效，查獲詐欺集團119團1054人，查扣不法所得7274萬餘元；另在警銀聯防與第一線即時關懷下，成功攔阻詐騙金額2億1884萬餘元。

北市刑事警察大隊大隊長丁靖表示，依「打詐儀表板」統計，北市去年12月受理詐欺案1524件，財損共8億5905萬餘元，整體趨勢呈收斂，詐騙手法仍以「假投資」造成財損最高，詐團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量廣告，誘騙民眾加入所謂「投資群組」，再以長期關懷、噓寒問暖建立信任，並透過偽造獲利截圖、成員配合演出等方式，營造「穩賺不賠」假象，誘使民眾持續投入資金。

北市警方近期發現色情詐騙興起，詐騙集團在社群網站投放裸露、挑逗等色情廣告作為導流，鎖定民眾好奇心與私密心理，將既有「假交友」手法包裝升級：由過去常見的「購買遊戲點數換見面」，轉為架設仿真交友會員網站，主打「智慧媒合、快速配對」等話術，誘導民眾「加入會員、儲值升等」，並聲稱「可退回」以降低戒心。

去年12月相關案件共受理35件、財損達2415萬8698元，進一步分析被害人年齡分布，40至49歲共11件（31.4%）較多，其次為30至39歲共8件（22.9%），顯示主要受害族群集中於30至49歲青壯年及中年族群；其中單一財損最高為952萬1500元，顯示詐團透過「會員制平臺」話術，短時間內即可造成重大財損。

警方指出，民眾一旦被裸露圖片吸引點擊，後續多轉由通訊軟體一對一接觸，再引導進入所謂交友平臺，要求被害人「登記會員並儲值」。常見說法包括「儲值可提高會員等級以利配對」、「儲值後可退回」、「完成帳號開通即可安排見面／約會服務」等，進一步催促匯款。

詐團甚至會在初期以小額「加計收益後返還」製造可信假象，誘使被害人持續加碼儲值；待被害人要求退款或發現無法取回款項時，才驚覺受騙。

北市警察局長林炎田表示，打擊詐欺犯罪為警方重點工作，將持續強化宣導、防制、打擊三項作為，包括更新識詐宣導重點、深化機關與業者協作阻斷金流、強力追緝涉案集團，全面壓制詐團犯罪空間，讓詐欺集團「騙不了、領不到、跑不掉」。

去年打詐儀表板北市受理件數及財損數趨勢圖。記者廖炳棋／翻攝
去年12月打詐儀錶板北市查獲集團數及人數。記者廖炳棋／翻攝
去年12月打詐儀錶板北市攔阻金額。記者廖炳棋／翻攝
民眾點擊廣告後被引導加入通訊軟體對談。記者廖炳棋／翻攝
假網站「智慧媒合」詐騙手法。記者廖炳棋／翻攝
