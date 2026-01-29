DeFi借貸平台放貸…全台千人被騙逾50億 絕對能源公司9人拘提到案

絕對能源公司邱志豪涉擅自募集發行有價證券，詐騙316人吸金2.7億元，去年遭起訴求刑18年，北檢再查出，邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率，詐騙全台近千人吸金逾50億元，北檢今搜索拘提邱等9人到案，今晚陸續移送複訊。

檢方掌握，邱志豪涉嫌從2022年至2025年間涉發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，主辦說明會以話術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣後，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％；檢方初步查出，投資人上當受騙近1千人，非法吸金資產逾50億元。

此案由台灣高等檢察署發交北檢「打詐預警中心」，北檢今依加重詐欺、銀行法非法吸金等罪嫌，指揮調查局台北市調查處、北市警局大安分局執行第二波搜索，搜索主嫌邱志豪等9名被告住居所等9處，拘提9人到案，今晚將陸續移送北檢複訊。

絕對能源公司邱志豪等人涉在全台召開特別股說明會，擅自募集發行有價證券，推廣年利率高達25%的甲種特別股、42%乙種特別股，在全台舉辦說明會佯稱「保本」期滿能原價買回，每月還發放小額利息，詐騙316名投資者吸金2億7730萬元，並以「後金養前金」分配利息，透過虛擬貨幣洗錢。