快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

詐騙手法又翻新！境外網路電話偽裝市話騙個資 18人遭詐355萬

桃園電子報／ 桃園電子報

32153456
詐騙集團假冒「微信帳號誤設升級服務」，謊稱若未即時解除將被自動扣繳年費，誘使民眾上鉤。圖：刑事局提供

近期詐騙手法再翻新，有詐騙集團假冒「微信帳號誤設升級服務」，謊稱若未即時解除將被自動扣繳年費，誘使民眾上鉤。詐團將境外網路電話偽裝成市話來電，並關閉顯號功能，取得被害人信任後，引導民眾進入假官網申請解除服務，進而要求提供身分證、銀行帳號、信用卡等個資，甚至直接指示轉帳，造成18位民眾受害，財損金額達355萬元。經警方深入追查，去(114)年下旬陸續逮捕5名犯嫌，全案依法移送地檢署偵辦。

1 1 2
詐團申設逾30線市話及節費電話供IPPBX使用，藉此將來自境外的網路電話，轉置為該科技有限公司所申設的市話號碼。圖：刑事局提供

刑事局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，114年7月份以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務，若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。詐騙集團多以未顯號電話撥打給民眾，待民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向線上客服申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，或命其直接轉帳至詐團提供的指定帳號。

經深入追查後鎖定二類電信業者某科技有限公司的負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話供IPPBX使用，並事先設定顯號功能關閉，藉此將來自境外的網路電話，轉置為該科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，偽裝成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，亦可避免詐騙市號遭通報停話。

案經報請新北地方檢察署恩股檢察官指揮偵辦，於114年下旬分波展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣上述贓證物。清查此案被害人計18人，合計財損金額達355萬元，全案依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。

刑事局表示，微信通訊軟體未於我國落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙之情事，也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。亦提醒社會大眾，任何自稱銀行、客服、公務機關，或是「未顯示號碼」的不明電話，均勿輕易相信其內容，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可搜尋打詐儀錶板或撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：詐騙手法又翻新！境外網路電話偽裝市話騙個資 18人遭詐355萬

延伸閱讀：

  1. 【有片】龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝
  2. 來電、加LINE核對個資？台水公司急喊：是詐騙勿上當

詐騙集團 微信 詐團

延伸閱讀

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 一審獲判無罪

詐團最新手法曝光…假冒老闆匯貨款 差點騙光3千萬

「東泰字母哥」歐士綸貪入職高薪提供虛幣帳戶給詐團 幫助洗錢罪起訴

虎航工作證刪中文姓氏 空服員工會籲國籍航空跟進

相關新聞

境外詐團勾結台灣二類電信商 微信升級新話術騙18人

有境外詐騙集團涉透過仲介牽線，勾結二類電信業者「台傳科技有限公司」，將來自境外的網路電話偽裝成隱藏號碼的市話撥打給台灣民...

北市上月攔阻詐騙2億元 色情詐騙興起單人被騙近千萬

台北市警察局公布去年12月打詐成效，查獲詐欺集團119團1054人，查扣不法所得7274萬餘元；另在警銀聯防與第一線即時...

社群裸露廣告誘點擊詐騙 北市翁財損近千萬

台北市警方今天公布去年12月打詐成效，共受理1524案、總財損近8.6億元，整體趨勢呈收斂；但有詐騙集團在社群網站投放裸...

DeFi借貸平台放貸…全台千人被騙逾50億 絕對能源公司9人拘提到案

絕對能源公司邱志豪涉擅自募集發行有價證券，詐騙316人吸金2.7億元，去年遭起訴求刑18年，北檢再查出，邱志豪等人涉誆騙...

嘉縣某貿易公司遭BEC詐騙 會計機警保住3千多萬

嘉縣某貿易公司日前遭遇商業電子郵件（BEC）詐騙案，犯嫌假冒貿易公司老闆姓名，透過電子郵件組LINE群組企圖騙取公司資金...

宜蘭警方自檢自清...警員詐獎金又被查出違法查洩個資 遭收押禁見

宜蘭爆發派出所警員辦理通緝犯投案，涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警政署政風室昨天會同縣警局展開搜索，訊後將全案移送宜蘭地檢署；檢察官進一步追查發現警員以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺情事，昨晚依偽造文書及違反個人資料保護法，向法院聲請收押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。