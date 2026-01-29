二類電信業者涉勾結境外詐團行騙 刑事局查獲5嫌

二類電信業者洪姓姊弟涉勾結境外詐騙集團，向中華電信等業者申設逾30線市話並關閉顯號，以規避境外門號攔阻機制，再致電受害人行騙，已知18人受害，刑事局查獲5嫌送辦。

警政署刑事局下午發布破案新聞，偵查第七大隊第一隊隊長王濟表示，日前過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，去年7月起出現多起以「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯服務），若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。

經進一步追查發現，涉案的新北市47歲洪姓男子和其姊49歲洪姓女子共同經營二類電信台傳科技有限公司，除平日正常業務外，竟透過共犯29歲李姓男子牽線和境外詐騙機房勾結，洪姓姊弟再以公司及個人名義向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話。

同時，再轉供IPPBX（網路電話交換機）使用，並裝設在多處商辦大樓及友人43歲許姓男子、39歲王姓女子的住家內。

洪男等人為規避境外門號攔阻機制，還事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP）轉置為台傳公司所申設的市話號碼，偽裝成隱藏號碼的市話致電被害人，大幅提高詐騙成功率，還可避免詐騙市號遭通報停話。

待被害人信以為真後，詐騙集團便於電話中口述假微信官網網址，引導其向假線上客服申請解除服務，並提交個人證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，甚或要求被害人直接轉帳至詐團所提供的指定帳號。

警方清查本案被害人共18人，合計財損金額達新台幣355萬元，其中新北市1名5旬女保險員因此財損達150萬元。

另查，單日提供詐團30線市話可進帳新台幣12萬元，洪男等人半年犯行的不法獲利逾2160萬元。

刑事局經偵蒐完成後，於去年8、10、11月展開數波查緝行動，分別在新北市和台中市等地查獲包括洪姓姊弟等5嫌到案，並查扣IPPBX、網路閘道器（Gateway）、手機和存摺等贓證物，全案於上月依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

刑事局提醒，微信通訊軟體未於台灣落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙情形，也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。