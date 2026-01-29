嘉縣某貿易公司遭BEC詐騙　會計機警保住3千多萬

快訊

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉縣某貿易公司日前遭遇商業電子郵件（BEC）詐騙案，犯嫌假冒貿易公司老闆姓名，透過電子郵件組LINE群組企圖騙取公司資金；所幸公司會計機警識破詐騙，保住3370萬餘元。

嘉義縣警察今天召開記者會，說明近期防詐成果，並舉例水上分局日前受理的一起BEC詐騙案。一家貿易公司差點被詐美金11.5萬及新台幣3025萬元。

縣警局刑事警察大隊長翁士閔表示，該公司一名員工上班時檢視信箱，收到顯示公司老闆姓名的電子郵件，該員工依郵件指示成立LINE群組，並邀公司老闆加入。

翁士閔表示，公司老闆加入群組後不久就遭踢出群組，犯嫌隨即假冒公司老闆LINE暱稱，要求將公司會計拉入群組，並要求會計將公司戶頭內現有美金及台幣帳戶金額截圖傳送，隨後犯嫌指示將戶頭內所有錢匯到他提供的國外銀行帳戶。會計察覺異常立即停止匯款，並向警方報案追查犯嫌。

翁士閔指出，此案犯罪手法屬BEC詐騙（商業電子郵件詐騙BusinessEmailCompromise），又稱「變臉詐騙」。詐騙者偽冒執行長、員工或供應商，透過欺騙性郵件誘騙員工匯款或洩露敏感資訊，由於不含病毒，極難被傳統防毒軟體偵測，是導致企業巨大經濟損失的主要網路犯罪手法。

嘉義縣警察局長古瑞麟接受媒體聯訪表示，民眾接獲電子郵件或社群訊息時，應再三查證，並與公司主管直接連繫溝通，才能防止BEC詐騙。

古瑞麟說，依據去年詐騙案分析，嘉義縣易受詐騙的族群並非65歲以上長者，而是20到39歲的年輕族群，其中以大學生最容易遭網路購物詐騙、掉入色情應召詐財陷阱，警方將針對年輕族群加強反詐騙宣導。

