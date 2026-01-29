快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

宜蘭警員詐獎金又被查出違法查洩個資 遭收押禁見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭爆發派出所警員辦理通緝犯投案，涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警政署政風室昨天會同縣警局展開搜索，訊後將全案移送宜蘭地檢署，檢察官進一步追查發現警員以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法，法院裁定收押禁見。

據了解，宜蘭警分局發現該名46歲派出所張姓警員的勤務不正常，在外交往複雜，犯錯常被紀申誡，更發現他從113年起經常以查獲通緝犯等理由申報嘉獎或請領獎金，次數過於頻繁，早就特別「關注」盯上他，分局更下令限制他使用電腦查詢的權限。

去年11月張男又以自己策動通緝犯投案，卻在獎懲申請資料蓋了同事的章，把嘉獎報給同事，分局督察組發現偽造文書，警方自清自檢主動向上陳報警政署調查。

警方查辦通緝犯依情節各有不同績效獎勵，包括策動通知對方投案或警員主動查緝逮人等，專案期間抓到通緝犯，除了嘉獎等獎勵，更有獎金，張姓警員不但自己請領多次獎勵及獎金，還偽造獎勵給同事。

警政署政風室與縣警察督察科人員昨展開搜索訊後將全案移送地檢，檢察官追查發現張姓警員不但在外交往複雜，還疑似充當民眾「搜尋引擎」，並非公務所需，卻違法進入警用系統電腦查尋特定對象的個人資料。

由於該警員辦公室電腦已經被限鎖部分權限，不排除他透過警用「小電腦」，使用公務帳號登入M-Police，再將違法取得的個資交付他人，交換利益，恐涉及貪汙或刑法詐欺罪，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法向法院聲請准予收押禁見。

全國已經發生多起警員非公務，私自上網查詢、利用警政系統查民眾個資等嚴重違法行為，侵害隱私權並涉及「個人資料保護法」、「刑法」洩密罪及偽造文書罪遭送辦，面臨刑事偵辦或行政懲處，更有警員遭判刑且不准易科罰金，恐將入監。

宜蘭分局爆發員警辦理通緝犯投案涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警方主動調查移送宜蘭地檢署，檢察官追查發現他以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法，法院裁定收押禁見。記者戴永華／攝影
宜蘭分局爆發員警辦理通緝犯投案涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警方主動調查移送宜蘭地檢署，檢察官追查發現他以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法，法院裁定收押禁見。記者戴永華／攝影

通緝 偽造文書 人資

延伸閱讀

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

連鎖效應／經營會員 建構資安預防機制

刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

相關新聞

影／NONO再出庭！遭控性侵猥褻6女...和解？他不回應

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻，一審僅認定一次強制性交未遂，判處2年6月徒刑，檢方不服...

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

台北市藝識流國際身心靈療癒學院30歲林姓療癒顧問慘遭凌虐致死，台北地檢署查出，40歲負責人王禹婕以積欠藝識流龐大諮詢費、...

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，更一審...

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判...

扯！88會館郭哲敏高院法庭「看A片」...法官氣炸制止 律師頻道歉

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。