宜蘭警員詐獎金又被查出違法查洩個資 遭收押禁見

宜蘭爆發派出所警員辦理通緝犯投案，涉嫌偽造文書申報獎勵獎金，警政署政風室昨天會同縣警局展開搜索，訊後將全案移送宜蘭地檢署，檢察官進一步追查發現警員以「小電腦」違法幫民眾查尋特定對象個資，疑有金錢對價等涉貪詐欺，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法，法院裁定收押禁見。

據了解，宜蘭警分局發現該名46歲派出所張姓警員的勤務不正常，在外交往複雜，犯錯常被紀申誡，更發現他從113年起經常以查獲通緝犯等理由申報嘉獎或請領獎金，次數過於頻繁，早就特別「關注」盯上他，分局更下令限制他使用電腦查詢的權限。

去年11月張男又以自己策動通緝犯投案，卻在獎懲申請資料蓋了同事的章，把嘉獎報給同事，分局督察組發現偽造文書，警方自清自檢主動向上陳報警政署調查。

警方查辦通緝犯依情節各有不同績效獎勵，包括策動通知對方投案或警員主動查緝逮人等，專案期間抓到通緝犯，除了嘉獎等獎勵，更有獎金，張姓警員不但自己請領多次獎勵及獎金，還偽造獎勵給同事。

警政署政風室與縣警察督察科人員昨展開搜索訊後將全案移送地檢，檢察官追查發現張姓警員不但在外交往複雜，還疑似充當民眾「搜尋引擎」，並非公務所需，卻違法進入警用系統電腦查尋特定對象的個人資料。

由於該警員辦公室電腦已經被限鎖部分權限，不排除他透過警用「小電腦」，使用公務帳號登入M-Police，再將違法取得的個資交付他人，交換利益，恐涉及貪汙或刑法詐欺罪，昨晚依違反偽造文書及個人資料保護法向法院聲請准予收押禁見。