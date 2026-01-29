詐團最新手法曝光…假冒老闆匯貨款 差點騙光3千萬

嘉義縣警察局近日破獲最新詐騙手法，有詐團偽冒一間公司老闆名字，傳送電子郵件給該公司員工，指示成立LINE群組，謊稱公司近期有大筆支出，再要求會計查看公司帳戶，將3000多萬元轉至指定帳號，會計察覺有詐向警方報案，及時攔阻詐騙，依詐欺及偽造文書等罪嫌起訴。

警方指出，有公司職員收到顯示公司老闆姓名之mail郵件，內容稱「請建立公司LINE群組，不要邀請其他人加入，我加入後再做安排。」公司真老闆加入群組後沒多久就遭踢出群組，群組中詐團立即假冒公司老闆LINE暱稱，在群組指示將公司會計加入LINE群組。

會計加入群組後，詐團要求會計將公司戶頭內現有之金額截圖傳送給犯嫌，會計不疑有他便將公司美金及台幣帳戶金額截圖，詐團又指示會計將美金帳戶11.5萬美元匯至指定外國銀行，再將新台幣帳戶3025萬元依指示等候匯出，騙取公司新台幣及美金外幣帳戶內現有金額。

警方分析，這種手法屬BEC詐騙（商業電子郵件詐騙BusinessEmailCompromise），又稱「變臉詐騙」，詐騙者偽冒執行長、員工或供應商，傳送詐騙郵件誘騙員工匯款或洩露敏感資訊，由於不含病毒，極難被傳統防毒軟體偵測，幸虧被警方及民眾機警發現，成功攔阻詐騙金額新台幣3370萬元。