「東泰字母哥」歐士綸貪入職高薪提供虛幣帳戶給詐團 幫助洗錢罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

19歲台灣、奈及利亞混血球星歐士綸因外型似Giannis Antetokounmpo，有「東泰字母哥」之稱，2024年間涉被詐團入職獎金引誘，申設虛擬貨幣帳戶供詐團操作洗錢，此案凍結歐帳戶、查扣乙太幣，變價拍賣134萬元。台北地檢署今偵結，依違反洗錢防制法幫助洗錢罪嫌起訴。

起訴指出，歐士綸涉依詐團成員暱稱「AMIS人資專員」指示，先申設現代財富科技公司經營的MAX交易所、MAICOIN交易所等虛擬貨幣平台會員帳號及密碼，綁定自己名下的銀行帳號，且將對方提供的虛擬帳號設定約定帳戶，提供相關帳號、密碼給詐團操作。

檢方查出，詐團登入交易所帳號，變更密碼，2024年10月25日先轉詐騙款項至歐士綸的銀行帳戶，隨即用MAX、MAICOIN帳號購買乙太幣，製造金流斷點；被害人上當假投資詐騙後匯款，報案提告詐欺罪。

桃園市刑警大隊經檢方許可聲請法院扣押帳號內餘額獲准，扣押的乙泰幣存入北檢虛擬資產監管平台，經委託行政執行署台北分署拍賣12.36170732顆乙太幣，變價134萬元。

檢方審酌，年紀尚輕的歐士綸，原有穩定就學及家庭環境，因貪圖詐團成員暱稱「AMIS人資專員」承諾的入職獎金，一時失慮，致罹刑章，所為是幫助犯等，建請斟酌是否減輕其刑，以啟自新。

「東泰字母哥」歐士綸涉提供虛擬帳戶給詐團洗錢，遭依幫助洗錢罪起訴。圖／翻攝UBA官網
「東泰字母哥」歐士綸涉提供虛擬帳戶給詐團洗錢，遭依幫助洗錢罪起訴。圖／翻攝UBA官網

詐團 帳戶 虛擬貨幣

