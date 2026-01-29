「東泰字母哥」歐士綸貪入職高薪提供虛幣帳戶給詐團 幫助洗錢罪起訴
19歲台灣、奈及利亞混血球星歐士綸因外型似Giannis Antetokounmpo，有「東泰字母哥」之稱，2024年間涉被詐團入職獎金引誘，申設虛擬貨幣帳戶供詐團操作洗錢，此案凍結歐帳戶、查扣乙太幣，變價拍賣134萬元。台北地檢署今偵結，依違反洗錢防制法幫助洗錢罪嫌起訴。
起訴指出，歐士綸涉依詐團成員暱稱「AMIS人資專員」指示，先申設現代財富科技公司經營的MAX交易所、MAICOIN交易所等虛擬貨幣平台會員帳號及密碼，綁定自己名下的銀行帳號，且將對方提供的虛擬帳號設定約定帳戶，提供相關帳號、密碼給詐團操作。
檢方查出，詐團登入交易所帳號，變更密碼，2024年10月25日先轉詐騙款項至歐士綸的銀行帳戶，隨即用MAX、MAICOIN帳號購買乙太幣，製造金流斷點；被害人上當假投資詐騙後匯款，報案提告詐欺罪。
桃園市刑警大隊經檢方許可聲請法院扣押帳號內餘額獲准，扣押的乙泰幣存入北檢虛擬資產監管平台，經委託行政執行署台北分署拍賣12.36170732顆乙太幣，變價134萬元。
檢方審酌，年紀尚輕的歐士綸，原有穩定就學及家庭環境，因貪圖詐團成員暱稱「AMIS人資專員」承諾的入職獎金，一時失慮，致罹刑章，所為是幫助犯等，建請斟酌是否減輕其刑，以啟自新。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言