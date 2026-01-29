台人詐騙再進化！ChatGPT生成腳本、深偽變臉...狠詐日人1800萬

台中楊姓男子發起詐騙集團，將機房設在馬來西亞但鎖定日本人行騙，還用ChatGPT生成詐欺腳本，以AI深偽技術冒充日本警察，隨機打給日人民眾謊稱手機欠費騙得日幣1865萬元，經台、日、馬三國合作破獲，檢方痛批楊損害我國形象，依詐欺危害防制條例等起訴求重刑。

台中地檢表示，全案初期由馬來西亞皇家警察吉隆坡市警局十五碑分局查獲機房、逮捕嫌犯，再透過國際執法合作機制通報我國，中檢指派檢察官張凱傑指揮刑事警察局國際刑警科，由專責警員赴日取得被害人筆錄，再到馬國就扣案物數位採證，台、日、馬三國聯手破獲詐團。

檢方指出，楊男2025年5月發起詐團，將機房設在馬來西亞吉隆坡市，陸續自海內外招募陳姓、蘇姓及王姓男子等人，再吸收4名日本籍、1名馬來西亞籍共犯，楊擔任現場負責人，指揮機房運作、統籌財務管理及人員生活起居。

檢方查，該詐團分工明確，利用人工智慧技術強化詐欺話術與視訊偽裝手段，楊等人分別負責詐欺內容製作、技術操作及語言溝通協調，透過科技假冒外國執法人員予以視訊聯繫，增加被害人信任後行騙。

檢方說，詐團用網路電話隨機打給日本民眾，佯稱對方手機欠費需接受檢警調查，只要被害人要求視訊查證時，就會由蘇男利用AI變臉技術，假冒日本警察和其視訊以此取信。

成員得手詐款後，隨即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣（USDT），再轉入電子錢包地，層層掩飾、隱匿犯罪所得流向。

檢方表示，經馬來西亞警方查扣作案手機、電腦、日本警察制服、偽造警察徽章等犯罪工具，另統計犯罪所得日幣1865萬3667元（約新台幣約385萬多元），由中檢向法院聲請宣告沒收並追徵其價額。

檢方偵結依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織等罪嫌起訴4人，並請法院審酌，楊等利用人工智慧組建跨國詐團，還用ChatGPT生成詐欺腳本，及用AI Deepfake技術冒充日本警察，手段惡劣，嚴重損害我國國際形象。