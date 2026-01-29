快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

台人詐騙再進化！ChatGPT生成腳本、深偽變臉...狠詐日人1800萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子發起詐騙集團，將機房設在馬來西亞但鎖定日本人行騙，還用ChatGPT生成詐欺腳本，以AI深偽技術冒充日本警察，隨機打給日人民眾謊稱手機欠費騙得日幣1865萬元，經台、日、馬三國合作破獲，檢方痛批楊損害我國形象，依詐欺危害防制條例等起訴求重刑。

台中地檢表示，全案初期由馬來西亞皇家警察吉隆坡市警局十五碑分局查獲機房、逮捕嫌犯，再透過國際執法合作機制通報我國，中檢指派檢察官張凱傑指揮刑事警察局國際刑警科，由專責警員赴日取得被害人筆錄，再到馬國就扣案物數位採證，台、日、馬三國聯手破獲詐團。

檢方指出，楊男2025年5月發起詐團，將機房設在馬來西亞吉隆坡市，陸續自海內外招募陳姓、蘇姓及王姓男子等人，再吸收4名日本籍、1名馬來西亞籍共犯，楊擔任現場負責人，指揮機房運作、統籌財務管理及人員生活起居。

檢方查，該詐團分工明確，利用人工智慧技術強化詐欺話術與視訊偽裝手段，楊等人分別負責詐欺內容製作、技術操作及語言溝通協調，透過科技假冒外國執法人員予以視訊聯繫，增加被害人信任後行騙。

檢方說，詐團用網路電話隨機打給日本民眾，佯稱對方手機欠費需接受檢警調查，只要被害人要求視訊查證時，就會由蘇男利用AI變臉技術，假冒日本警察和其視訊以此取信。

成員得手詐款後，隨即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣（USDT），再轉入電子錢包地，層層掩飾、隱匿犯罪所得流向。

檢方表示，經馬來西亞警方查扣作案手機、電腦、日本警察制服、偽造警察徽章等犯罪工具，另統計犯罪所得日幣1865萬3667元（約新台幣約385萬多元），由中檢向法院聲請宣告沒收並追徵其價額。

檢方偵結依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織等罪嫌起訴4人，並請法院審酌，楊等利用人工智慧組建跨國詐團，還用ChatGPT生成詐欺腳本，及用AI Deepfake技術冒充日本警察，手段惡劣，嚴重損害我國國際形象。

檢方直言，楊等刻意將「人、地、金流」分離，大幅提高跨境偵查難度，犯後至今未賠償被害人損，犯行重大，建請從重量刑，以昭炯戒。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

馬來西亞 日本 警察

延伸閱讀

生合 TWK10乳酸菌 榮獲日本「機能性表示食品」

日中緊張…東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」抵四川 日本粉絲依依不捨

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

相關新聞

台人詐騙再進化！ChatGPT生成腳本、深偽變臉...狠詐日人1800萬

台中楊姓男子發起詐騙集團，將機房設在馬來西亞但鎖定日本人行騙，還用ChatGPT生成詐欺腳本，以AI深偽技術冒充日本警察...

退休金險歸零！台中婦領280萬投「金」陷阱 警設伏兵逮兼職車手

台中市清水區近日發生一起「假投資金條」詐騙案，一名婦人誤信 LINE 投資群組，砸下280萬元購買黃金，差點血本無歸；清...

八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

為強化便利商店防詐意識，提升第一線員工攔阻詐騙知識技能，桃園市八德警分局今(28)日上午10時，在轄內知名超商舉辦防詐宣講...

彰化縣府約聘人員欠賭債 動歪腦筋偽造縣長戳印 行騙店家下場曝光

彰化縣劉姓男子2023年擔任彰化縣府臨時約僱人員，卻因沉迷賭博，積欠賭債及民間貸款，鋌而走險，利用公務員身份，偽造「縣長...

投資長照獲高額報酬？6旬婦年前遇詐242萬積蓄差點全飛了

桃園市平鎮區一名65歲邱姓婦人日前前往郵局欲提領新台幣102萬元現金，郵局櫃員察覺婦人帳戶短時間內連續提領鉅款，疑似遭詐...

台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全

台南市去年12月詐欺受理件數1190件，較上月1088件增加，詐欺案類前3名分別是假網拍占29.92%、假投資占11.3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。