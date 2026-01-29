退休金險歸零！台中婦領280萬投「金」陷阱 警設伏兵逮兼職車手

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水區近日發生一起「假投資金條」詐騙案，一名婦人誤信 LINE 投資群組，砸下280萬元購買黃金，差點血本無歸；清水分局獲報後迅速出擊，警民聯手中清路伏擊，趁面交時，當場逮捕一名自稱是為了「賺紅包錢」才兼職收貨的56 歲姚姓男子，警方訊後將姚嫌依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

農曆年關將近，詐騙集團出招愈發狠辣，趁金價屢創新高之際，以高獲利話術誘騙民眾上當，警方表示，台中市清水區52歲的陳姓婦人，日前在網路點擊不明投資廣告，隨即被拉入一個主打「實體黃金交易、保證獲利」的 LINE 群組，在詐團成員日夜噓寒問暖，與「穩賺不賠」的洗腦下，陳婦不疑有他，陸續透過不明平台匯款及面交，總計投入高達新台幣280萬元。

直到陳婦家人察覺其資金流向異常，追問之下才驚覺是場騙局，黃金夢碎之餘，隨即向台中市警察局清水分局清水派出所報案求助，清水派出所員警受理後發現，詐騙集團仍持續要求陳婦加碼資金，因而決定將計就計，指導陳婦與對方相約，於1月27日在清水區中清路八段路邊面交，當56歲姚姓男子現身取款時，埋伏在側的員警隨即一擁而上，當場將其制伏。

警方指出，姚男被捕時當場臉色慘白，供稱自己是因為年關將近，想在網路上找一分「收送貨人員」的兼職，想藉此賺點外快，以為只是幫公司領錢代收，沒想到竟淪為詐騙集團的犯罪工具，警方訊後將姚嫌依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

婦人誤信投資群組砸下280萬元購買黃金，差點血本無歸，警方埋伏逮捕兼職收貨的姚姓男子。圖／警方提供
