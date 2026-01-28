快訊

八德分局今日上午10時，在轄內知名超商舉辦防詐宣講。圖：警方提供

為強化便利商店防詐意識，提升第一線員工攔阻詐騙知識技能，桃園市八德警分局今(28)日上午10時，在轄內知名超商舉辦防詐宣講，教授超商夥伴們在察覺可疑情況時，能積極辨識並主動通報警方，即時啟動聯防通報，讓超商成為防堵詐騙的重要防線。

八德警方目前已於轄內各超商建構超商人員簡訊報案系統。圖：警方提供

詐騙手法推陳出新，對民眾財產造成嚴重威脅，各大超商第一線的發覺通報，加上警方即時聯防通報機制，已成為防堵民眾遭詐騙的重要防線，此次防詐宣講由八德分局長鄭文銘親自對40位超商店長教授，藉由實際案例及如何發掘、觀察、通報，讓每位店長成為種子教官，回到各分店當訓練轉授者，將攔阻詐騙知識技能向下扎根，鄭文銘說，詐騙集團利用超商分佈廣、24小時營業、ATM密度高的特性進行提款，民眾辛苦積蓄常在一夕之間被車手領光，店員是第一線接觸者，「多看一眼」能有效嚇阻犯罪，甚至直接協助逮捕ATM提領車手，警方與便利商店建立的「超商安全防護網」，透過建構之LINE群組及QR Code簡訊報案，迅速通報警方到場處置，期能降低提領車手犯罪率。

八德警方目前已於轄內各超商建構超商人員簡訊報案系統，藉由系統的安全性與保密性，鼓勵超商店員使用，如有抓到現行犯，報案傳訊可作為檢舉獎金之依據，警方亦呼籲民眾若接獲可疑電話、訊息或遭要求匯款，務必提高警覺，可撥打165或110報案專線，即時求證，也可在「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙趨勢及防詐資訊，守護財產安全。

原文：八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

相關新聞

彰化縣府約聘人員欠賭債 動歪腦筋偽造縣長戳印 行騙店家下場曝光

彰化縣劉姓男子2023年擔任彰化縣府臨時約僱人員，卻因沉迷賭博，積欠賭債及民間貸款，鋌而走險，利用公務員身份，偽造「縣長...

投資長照獲高額報酬？6旬婦年前遇詐242萬積蓄差點全飛了

桃園市平鎮區一名65歲邱姓婦人日前前往郵局欲提領新台幣102萬元現金，郵局櫃員察覺婦人帳戶短時間內連續提領鉅款，疑似遭詐...

台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全

台南市去年12月詐欺受理件數1190件，較上月1088件增加，詐欺案類前3名分別是假網拍占29.92%、假投資占11.3...

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」號稱「金管會唯一授權」，去年卻被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢...

檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

調查局追查太子集團洗錢案，查出「和平大苑」11戶豪宅是該集團旗下8家空殼公司持有，為釐清當初如何以法人購買房產等細節，今...

