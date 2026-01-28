投資長照獲高額報酬？6旬婦年前遇詐242萬積蓄差點全飛了

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市平鎮區一名65歲邱姓婦人日前前往郵局提領新台幣102萬元現金，郵局櫃員察覺婦人帳戶短時間內連續提領鉅款，疑似遭詐騙，立即關懷提問並通報警方到場協助，成功阻止婦人遭詐，於農曆年前守住婦人辛苦積蓄，合計阻詐金額達242萬元。

龍潭警分局聖亭派出所警方日前執行巡邏勤務時接獲郵局通報，報稱有民眾欲提領102萬元現金，警方隨即趕赴現場了解情況。邱婦起初向警方表示，提領款項是用於「娶媳婦」，但當警方進一步詢問迎娶相關細節時，婦人卻支吾其詞、說法反覆，明顯依循詐騙集團常見的「教戰守則」回應，警方立即與郵局櫃員聯手耐心勸說。

經警方以實際案例分析說明後，邱婦才吐露實情，坦言日前在網路上加入一個投資群組，對方宣稱「長照機構」為熱門投資標的，標榜可獲取高額報酬。婦人於群組中頻見「投資人」分享獲利成果，禁不住誘惑，便決定將積蓄分兩次提領進行投資。

婦人當下表示，稍早已先至另一間郵局提領140萬元，並暫時藏放於機車座墊下，準備連同本次提領的102萬元，共計242萬元全數交付對方，所幸警方及時到場攔阻，才未將現金交出。警方隨即協助清點140萬元現金，確認無誤後陪同婦人將款項全數回存帳戶，邱婦得知遭詐後感激表示，還好有警察提醒，不然這個年真的不好過。

龍潭警分局長施宇峰呼籲，詐騙手法不斷翻新，尤其是標榜「高獲利、零風險」的投資型詐騙，最容易讓人掉入陷阱，民眾切勿將大筆資金交由不明人士操作，如有任何疑慮應立即撥打165反詐騙專線，或向警方諮詢查證；警方將於春節前後加強金融機構、銀樓、加油站、彩券行等重點場所巡邏守護，全力確保民眾財產安全。

桃園平鎮邱婦加入投資群組，對方宣稱「長照機構」為熱門投資標的，可獲取高額報酬，結果險遭騙逾200萬元。圖／警方提供
提領 詐騙集團 郵局 長照

