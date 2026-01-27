台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全
台南市去年12月詐欺受理件數1190件，較上月1088件增加，詐欺案類前3名分別是假網拍占29.92%、假投資占11.34%、色情應召詐財占9.5%；以行政區域比較，受理數以永康區199件最多，次依序為安南區125件、東區98件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐162件，有功人員230位，攔阻詐騙款項逾7370萬餘元，包括中國信託銀行中華分行、中國信託銀行中台南分行、台北富邦銀行永康分行、中國信託西台南分行、統一超商文成門市。
黃偉哲也表揚去年第4季（10-12月）攔阻件數達10件以上的金融機構，均為中國信託銀行所屬分行，包括中國信託銀行中華分行、西台南分行、東台南分行及善化分行；感謝第一線行員、超商店員積極配合警方打詐，即時辨識可疑交易並主動通報警方，有效攔阻避免民眾財產損失。
台南市刑警大隊分析去年12月詐欺受理件數1190件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占60.08%，次依序為23歲以下占20.08%、50歲至64歲占15.13%、65歲以上占4.71%。
被害人職業則以基層技術工及勞力工占35.88%最多，次依序為專業技術人員占22.94%、服務工作人員占14.87%、學生族群占14.54%、無業占11.76%。
針對近期社會零星發生隨機攻擊事件，寒假期間孩子外出活動頻繁、網路使用時間增加，黃偉哲指出，市政府已責成相關局處與警察局加強跨機關合作，全面強化公共場所及校園周邊安全作為；警察局並於寒假及春節期間提高見警率，加強巡邏、守望與交通疏導，全力守護市民與學童安全。
