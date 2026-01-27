快訊

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市去年12月詐欺受理件數1190件，較上月1088件增加，詐欺案類前3名分別是假網拍占29.92%、假投資占11.34%、色情應召詐財占9.5%；以行政區域比較，受理數以永康區199件最多，次依序為安南區125件、東區98件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。

台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐162件，有功人員230位，攔阻詐騙款項逾7370萬餘元，包括中國信託銀行中華分行、中國信託銀行中台南分行、台北富邦銀行永康分行、中國信託西台南分行、統一超商文成門市。

黃偉哲也表揚去年第4季（10-12月）攔阻件數達10件以上的金融機構，均為中國信託銀行所屬分行，包括中國信託銀行中華分行、西台南分行、東台南分行及善化分行；感謝第一線行員、超商店員積極配合警方打詐，即時辨識可疑交易並主動通報警方，有效攔阻避免民眾財產損失。

台南市刑警大隊分析去年12月詐欺受理件數1190件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占60.08%，次依序為23歲以下占20.08%、50歲至64歲占15.13%、65歲以上占4.71%。

被害人職業則以基層技術工及勞力工占35.88%最多，次依序為專業技術人員占22.94%、服務工作人員占14.87%、學生族群占14.54%、無業占11.76%。

針對近期社會零星發生隨機攻擊事件，寒假期間孩子外出活動頻繁、網路使用時間增加，黃偉哲指出，市政府已責成相關局處與警察局加強跨機關合作，全面強化公共場所及校園周邊安全作為；警察局並於寒假及春節期間提高見警率，加強巡邏、守望與交通疏導，全力守護市民與學童安全。

台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲今天下午在1月份治安會報上，公開表揚去年12月金融機構及超商業者成功阻詐。記者袁志豪／翻攝

信託 黃偉哲 台南 詐欺

延伸閱讀

台南新化年貨大街 2/10起連6天迎馬年

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

中信打造 ATM 打詐新防線

相關新聞

台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全

台南市去年12月詐欺受理件數1190件，較上月1088件增加，詐欺案類前3名分別是假網拍占29.92%、假投資占11.3...

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」號稱「金管會唯一授權」，去年卻被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢...

檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

調查局追查太子集團洗錢案，查出「和平大苑」11戶豪宅是該集團旗下8家空殼公司持有，為釐清當初如何以法人購買房產等細節，今...

刑事局攜手宮廟 創新反詐「Q版小神衣」護民平安

為持續深化全民防詐意識、擴大反詐騙宣導觸及層面，刑事警察局除結合各類媒體與網路通路推動反詐宣導外，亦積極攜手地方社會團體，將防詐觀念融入民眾日常生活。

再押！台中房仲加盟店長吸金23億 今起訴移審台中法院裁定接押

台中市葉姓男子是不動產加盟店負責人，涉從2019年前開始，以房產投資等理由，向顧客、親友邀約挹注資金，承諾以「每月4％利...

影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

宜蘭警方積極打詐，最近偵破一起假投資詐騙案。26歲屏東來的女車手入住宜蘭，原計畫隔天要面交收取款項，半夜越想越不對勁，向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。