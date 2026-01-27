快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」號稱「金管會唯一授權」，去年卻被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢方查出尤姓加密貨幣講師與弟弟共謀，找白姓男子當中間人與詐團合作，釀9人遭騙526萬元；台中地院依詐欺等罪判3人2年10月至3年不等，可上訴。

台中地院依加重詐欺、組織及洗錢等罪，判尤姓講師、其弟弟尤姓店長各2年10月，白男部分判3年徒刑。

台中地檢起訴指出，尤男（41歲）曾任交易程式分析師、加密貨幣講師，其出資成立幣想北屯門市，找弟弟（39歲）當店長，再和詐團成員白男（26歲）合作，由白為中間人，引導想買虛擬幣的民眾加入北屯門市官方LINE帳號，聯繫購買泰達幣

檢警查出，尤男隱身幕後，讓弟弟向被害民眾收受騙贓款，尤向白提供引導被害人上門話術、到門市交易注意事項，白也向詐團回報。

2024年8月有9位民眾被詐團騙，對方以投資加密貨幣「穩賺不賠」話術，指定到北屯門市持實際上由詐團掌握的電子錢包交易，前後砸了526萬6650買泰達幣。

檢警發現，只要民眾上門，尤姓兄弟就會聯絡幣想交易所總部，名義上將現金轉換成加密貨幣，實際卻將泰達幣打入詐團的電子錢包，尤、白經交易抽成獲利，被害人想贖回卻告知繳高額保證金受阻，這才驚覺受騙。

檢方訊時，尤姓兄弟全部坦承，白也認罪並指證全案犯罪模式，白還說尤交代他「提醒詐團引導正確」、「要到北屯門市」，不然被害人都跑去其他門市交易。

檢方痛批，尤等濫用加密貨幣特性，利用民眾欠缺加密貨幣知識的弱點，並以完成洗錢防制登記的虛擬資產服務交易所當作掩護，塑造「銀貨兩訖」合法交易假象，再將贓款洗白為加密貨幣，嚴重侵害金融秩序，起訴求重刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

虛擬貨幣 詐團 泰達幣

延伸閱讀

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

車手與詐團分工合作詐欺得款 彰化地院判5車手賠償599萬元

餐飲公司涉助詐團洗錢案 北院裁定羈押禁見3人

美工刀挖穿木板牆行竊 還盜賣被害人帳戶給詐團

相關新聞

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」號稱「金管會唯一授權」，去年卻被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢...

檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

調查局追查太子集團洗錢案，查出「和平大苑」11戶豪宅是該集團旗下8家空殼公司持有，為釐清當初如何以法人購買房產等細節，今...

刑事局攜手宮廟 創新反詐「Q版小神衣」護民平安

為持續深化全民防詐意識、擴大反詐騙宣導觸及層面，刑事警察局除結合各類媒體與網路通路推動反詐宣導外，亦積極攜手地方社會團體，將防詐觀念融入民眾日常生活。

再押！台中房仲加盟店長吸金23億 今起訴移審台中法院裁定接押

台中市葉姓男子是不動產加盟店負責人，涉從2019年前開始，以房產投資等理由，向顧客、親友邀約挹注資金，承諾以「每月4％利...

影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

宜蘭警方積極打詐，最近偵破一起假投資詐騙案。26歲屏東來的女車手入住宜蘭，原計畫隔天要面交收取款項，半夜越想越不對勁，向...

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。