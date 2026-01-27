獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

全台最大虛擬貨幣商「幣想科技」號稱「金管會唯一授權」，去年卻被控勾結詐騙集團洗錢12.7億元，旗下台中北屯門市也涉案，檢方查出尤姓加密貨幣講師與弟弟共謀，找白姓男子當中間人與詐團合作，釀9人遭騙526萬元；台中地院依詐欺等罪判3人2年10月至3年不等，可上訴。

台中地院依加重詐欺、組織及洗錢等罪，判尤姓講師、其弟弟尤姓店長各2年10月，白男部分判3年徒刑。

台中地檢起訴指出，尤男（41歲）曾任交易程式分析師、加密貨幣講師，其出資成立幣想北屯門市，找弟弟（39歲）當店長，再和詐團成員白男（26歲）合作，由白為中間人，引導想買虛擬幣的民眾加入北屯門市官方LINE帳號，聯繫購買泰達幣。

檢警查出，尤男隱身幕後，讓弟弟向被害民眾收受騙贓款，尤向白提供引導被害人上門話術、到門市交易注意事項，白也向詐團回報。

2024年8月有9位民眾被詐團騙，對方以投資加密貨幣「穩賺不賠」話術，指定到北屯門市持實際上由詐團掌握的電子錢包交易，前後砸了526萬6650買泰達幣。

檢警發現，只要民眾上門，尤姓兄弟就會聯絡幣想交易所總部，名義上將現金轉換成加密貨幣，實際卻將泰達幣打入詐團的電子錢包，尤、白經交易抽成獲利，被害人想贖回卻告知繳高額保證金受阻，這才驚覺受騙。

檢方訊時，尤姓兄弟全部坦承，白也認罪並指證全案犯罪模式，白還說尤交代他「提醒詐團引導正確」、「要到北屯門市」，不然被害人都跑去其他門市交易。