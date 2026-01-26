檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

調查局追查太子集團洗錢案，查出「和平大苑」11戶豪宅是該集團旗下8家空殼公司持有，為釐清當初如何以法人購買房產等細節，今天2度約談「睿督公司」負責人王蘭亭到案，詢後移送台北地檢署複訊，檢方複訊近2小時後請回。

柬埔寨太子集團創辦人陳志被捕後，台灣檢調偵辦洗錢腳步逐漸進入尾聲，近期針對台灣太子公司負責人王昱棠（在押）掌控豪宅部分進行細部調查，上周2度約談豪宅總管凃又文、尼爾公司副總林英傑到案，鎖定王昱棠犯罪事實進行確認。

據調查，太子集團在台灣共有12家公司，與洗錢有關主要有4家，分別是台灣太子、尼爾公司，這2間公司由王昱堂負責，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產物業，尼爾像是「 洗錢總部」，負責接收陳志海外資金，主要用來繳交高額豪宅房貸。

據調查，王蘭亭是王昱棠旗下幹部，由王昱棠指示王蘭亭出任「睿督公司」負責人，並將「和平大苑」其中1戶豪宅登記在該公司名下，協助太子集團隱匿犯罪所得。檢方去年11月發動偵辦時，王蘭亭也列約談對象，訊後5萬元交保。

檢調今天針對「睿督公司」購置豪宅部分進行細部調查，王蘭亭稱，她只是掛名人頭，雖有固定薪水可領，但對公司高層洗錢的事所知有限，訊後戴上口罩與連帽外套帽子，快速離開地檢署。