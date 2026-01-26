刑事局攜手宮廟 創新反詐「Q版小神衣」護民平安

快訊

IMG 1024
此次苗栗「永貞宮」主動響應反詐行動，以創新方式協助宣導。圖：刑事局提供

為持續深化全民防詐意識、擴大反詐騙宣導觸及層面，刑事警察局除結合各類媒體與網路通路推動反詐宣導外，亦積極攜手地方社會團體，將防詐觀念融入民眾日常生活。此次苗栗「永貞宮」主動響應反詐行動，以創新方式協助宣導，具體作為深具示範意義，刑事警察局局長邱紹洲表達高度肯定，並派員親赴致贈感謝狀，感謝其投入反詐宣導的用心。

1 2
永貞宮巧妙運用宗教文化元素，設計製作結合Q版媽祖形象的「反詐騙小神衣」。圖：刑事局提供

永貞宮長期深耕地方信仰與公益事務，近期更結合當地警察分局，共同推動反詐騙宣導工作。該宮巧妙運用宗教文化元素，設計製作結合Q版媽祖形象的「反詐騙小神衣」，將防詐標語縫製其中，並同步推出實用的反詐騙手機架，自113年5月起已陸續完成小神衣300組、手機架150組，於各項宮廟活動及相關場合發放予信眾，讓防詐觀念在潛移默化中深入人心。此外，永貞宮亦善用數位通路，於官方臉書專頁及宮廟相關處所設置連結165打詐儀錶板之QR Code，協助民眾即時查詢最新詐騙手法與防制資訊，提升即時識詐、阻詐能力。

刑事警察局邱局長指出，詐騙手法不斷翻新，唯有結合政府力量與民間資源，方能有效建構全民防詐安全網。永貞宮善用宗教團體既有的社會信任基礎與影響力，主動投入反詐騙宣導工作，不僅展現高度社會責任感，更成功將防詐觀念帶入社區與家庭，對整體防詐工作助益良多。期盼透過此次合作經驗發揮示範效應，鼓勵更多宗教團體及民間組織共同響應反詐騙行列，攜手警政機關守護民眾財產安全，打造更安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局攜手宮廟創新反詐「Q版小神衣」護民平安

為持續深化全民防詐意識、擴大反詐騙宣導觸及層面，刑事警察局除結合各類媒體與網路通路推動反詐宣導外，亦積極攜手地方社會團體，將防詐觀念融入民眾日常生活。

