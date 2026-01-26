影／未脫口罩、講電話都警示 台南攜手中信銀布建AI防詐ATM直通警局

台南市政府與中國信託銀行舉行「AI防詐再升級 金融科技ATM 打詐新防線」記者會，聯手推出二代AI防詐ATM系統，全市先布建70台「AI防詐提款機」，即時偵測可疑提款行為，若未脫安全帽、口罩或邊打電話邊提款，將停滯畫面並發出警示，同時連線到台南市警察局的勤務指揮中心，提高查緝詐團車手效率。

市長黃偉哲表示，打擊詐騙是全民關注的痛點，受害者遍及各年齡層，許多血汗錢一夕流失。車手提款通常都會遮蔽臉部，台南市前年5月率先全國推動「口罩ATM防詐」政策，透過AI影像辨識與語音提醒機制，降低詐騙車手提領成功率，並搭配警察局查緝行動，使台南在六都打詐成效名列前茅。

黃偉哲強調，此次與中信銀行合作，將優先於車手提領熱點擴大佈建AI防詐ATM，系統可即時辨識高風險異常行為並通報警方，讓ATM不再只是提款工具，而是阻斷詐騙的重要前線。

中國信托銀行總經理楊銘祥指出，全台已布建500台AI防詐ATM系統，透過結合語音提醒、畫面警示與行為模式分析，在民眾操作ATM時主動偵測可疑情形並即時示警。此次與台南市政府深化合作，並依警政單位提供的熱點資料優先佈建，同時建立即時聯防通報機制，當系統辨識出高風險異常狀況，將即刻通報地方警方，提升攔阻與查緝效率。

台南市警局長林國清表示，2025年台南市車手熱點提領次數為六都最低、攔阻件數為六都第一；首創試辦防詐ATM後，車手提領次數較去年同期下降65.8%，此次再升級，將使防詐網絡更加完善。

台南地檢署檢察長鍾和憲指出，台南地區詐欺與洗錢案件自2020年新收5774件，至2025年暴增至1萬5644件，成長近三倍，執法壓力沉重。透過AI防詐ATM即時蒐集可疑行為資訊，有助提升蒐證效率，成為重要數位證據。鍾和憲強調，警方查獲車手一律以現行犯移送，羈押核准率逾95%，未來將持續與市府、金融機構合作，強化聯防，打造更嚴密的防詐防線。

金管會副主委陳彥良表示，台南市政府與中信銀行透過警政提供熱點資料、銀行導入具臉部遮蔽示警功能的AI防詐ATM，符合金管會推動「科技防詐」政策方向，是公私協力強化金融安全的具體典範。