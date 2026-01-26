竹市一分局詐欺受理數年減62件 年節強化打詐

新竹市警察局第一分局表示，民國114年轄內詐欺案件受理數較前一年減少62件，財損金額由9億元降至7億元，年節將近將持續強化打詐與分齡防詐宣導，守護民眾財產安全。

第一分局分局長陳科宏接受中央社記者訪問表示，114年全年度第一分局轄內詐欺受理數比113年減少62件，詐騙金額從新台幣9億元降低至7億元，減少約2億元，將持續加強打擊詐欺集團能量，也落實分齡分眾識詐防詐宣講工作。

第一分局偵查隊長張勝雄表示，從轄內被害人數據分析，一般上班族受詐騙者，常因購買「一頁式」購物網站商品而受騙，民眾應留意價格異常偏低、資訊不透明的網頁，避免落入詐騙陷阱。

張勝雄指出，另有科技業從業人員因投資而被詐騙，詐騙金額動輒數百萬至千萬元等，分析研判因高收入，能分配財產較有餘裕，因此有意願投資，但誤信詐騙集團話術損失財物。

新竹市警察局長陳源輝透過文字表示，將持續以多面向且精準的宣導方式，實質提升民眾防詐意識。