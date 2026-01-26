影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

宜蘭警方積極打詐，最近偵破一起假投資詐騙案。26歲屏東來的女車手入住宜蘭，原計畫隔天要面交收取款項，半夜越想越不對勁，向宜蘭警分局「自首」，警方要她照著詐騙集團的話做，也請被害人假意配合交付50萬元假鈔，最後不但成功攔阻這起詐騙，還追出「收水手」送辦。

車手自首的案例並不多件，宜蘭還是頭一件。事發去年11月間，詐騙集團在社群網站刊登假投資廣告，26歲尤女不疑有他，加入通訊軟體，詐團假借投資名義，致尤女誤信只是幫公司取錢轉交而已，她前後在桃園縣等地付交兩次詐款，每次獲取幾千元報酬，直至第三次來到宜蘭，半夜越想越覺得奇怪，主動到新民派出所自首，坦承說明整個過程。

宜蘭警方請她配合查緝行動，也取得被害人信任，車手與被害人依約在宜蘭市民權新路一家便利超商進行款項面交，持警方預先準備的假鈔，共同上演一齣假的詐騙情節。

尤女拿到錢，馬上在詐騙群組內回報已收得款項，詐騙集團開心以為又得手50萬元進帳，立即派遣收水幹部前來收取贓款，警方上前逮人。

全國詐騙之所以猖獗，檢警往往是查到車手就斷線，不但難以查出上一層的「收水手」，更別說要查出幕後首腦；這起詐騙案幸好「車手」警覺不對，主動配合警方追查逮捕犯嫌，並查扣相關贓證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

縣警局長陳金城表示，宜蘭目前除了詐騙案件發生數及財損數均逐步遞減外，另於去年7至12月警方與金融機構、超商攜手合作，共成功攔阻147起詐騙案件，保住民眾財產逾6601萬餘元。