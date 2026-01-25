見女網友要買點數驗身分 台中男提款購買險遭詐

余姓男子透過社群軟體認識女網友，日前相約在台中一家便利商店見面，余男到場後女網友卻未現身，反被要求先買點數及驗證身分，他購買時被巡邏員警發現阻止，避免遭詐騙損失。

台中市警察局第二分局今天表示，育才派出所警方17日下午2時多，巡邏至北區五權路上一家便利商店時，發現有男子邊使用手機通話，邊於ATM反覆提款，行為異常且神情緊張，引起員警注意。

經警方發現男子提款後，欲至櫃台購買點數，員警立即上前關懷盤查。經警方了解，24歲余姓男子透過社群軟體Threads，結識暱稱「佳欣」的女網友，雙方互動頻繁後，便相約當天前往事發便利商店見面。

余男向警方表示，他抵達店內後，對方遲未現身，並以「確認非警職或執法人員身分」為由，要求他購買新台幣2萬6000元的點數卡作為「保證金」，並聲稱須拍照後，傳給「經理」保管，他先行購買1000元點數，並欲再度購買時，被警方及時攔阻。

員警得知過程後，確認為典型「假交友、真詐騙」手法，並勸余男勿再與對方聯繫，且立即封鎖該帳號，成功阻止對方將已購得的點數拍照回傳，協助保住積蓄。