快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金

中央社／ 台北25日電

詐騙集團假冒AMD蘇姓執行長佯稱要「贈送書籍」進行假投資詐騙，北市一名82歲老翁近日先匯出逾199萬元後，欲再匯100萬元時，幸經警銀聯手識破騙局，並圈存追回前款。

台北市警察局中山分局圓山派出所9日下午1時接獲銀行緊急通報，有名退休老翁疑遭假投資詐騙，欲辦理大額匯款，巡佐陳沿毓與員警許祖昊立即趕赴現場處理。

警方到場協助檢視老翁手機訊息，發現詐騙集團竟假冒美國超微公司（AMD）蘇姓執行長，並偽稱要「贈送書籍」為誘餌，吸引老翁加入Line好友，透過溫情攻勢布局數月，誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫。

經告知此為典型假投資詐騙手法，老翁才驚覺自己落入詐騙圈套，及時攔阻匯款新台幣100萬元，隨後得知老翁同日上午已匯出199萬餘元，幸經警銀與時間賽跑、緊急合作，成功聯手圈存已匯出款項，順利救回老翁退休積蓄。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙起手式，應提高警覺小心查證；警方與轄區金融機構已建立聯防機制，民眾若遇疑似詐騙情境，請撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

詐騙集團 北市

延伸閱讀

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

刑警最想開什麼車？辦案追求「寂靜埋伏」 油電、電動車成偵防車首選！

四小黨結盟台灣前進陣線…北市首波吳欣岱 王婉諭：1區提名1席

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

相關新聞

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、...

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮...

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，...

誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背...

獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。