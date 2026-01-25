假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金

詐騙集團假冒AMD蘇姓執行長佯稱要「贈送書籍」進行假投資詐騙，北市一名82歲老翁近日先匯出逾199萬元後，欲再匯100萬元時，幸經警銀聯手識破騙局，並圈存追回前款。

台北市警察局中山分局圓山派出所9日下午1時接獲銀行緊急通報，有名退休老翁疑遭假投資詐騙，欲辦理大額匯款，巡佐陳沿毓與員警許祖昊立即趕赴現場處理。

警方到場協助檢視老翁手機訊息，發現詐騙集團竟假冒美國超微公司（AMD）蘇姓執行長，並偽稱要「贈送書籍」為誘餌，吸引老翁加入Line好友，透過溫情攻勢布局數月，誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫。

經告知此為典型假投資詐騙手法，老翁才驚覺自己落入詐騙圈套，及時攔阻匯款新台幣100萬元，隨後得知老翁同日上午已匯出199萬餘元，幸經警銀與時間賽跑、緊急合作，成功聯手圈存已匯出款項，順利救回老翁退休積蓄。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙起手式，應提高警覺小心查證；警方與轄區金融機構已建立聯防機制，民眾若遇疑似詐騙情境，請撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。