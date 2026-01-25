快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名退休老翁日前遭遇假投資詐騙，準備陸續匯出近299萬元，所幸銀行行員發現異狀報警處理，當場攔阻匯款並將剛匯出的款項圈存止扣，才順利保住老翁積蓄。

警方表示，詐騙集團假冒美國超微半導體公司（AMD）執行長蘇姿丰，透過網路聯繫老翁，以「贈送書籍」為名吸引老翁加入LINE好友，又透過溫情攻勢，誘使老翁加入「保證獲利的內部投資計畫」，老翁信以為真，便到銀行匯款。

銀行行員關懷提問時發現異狀，報警處理，轄區中山警分局圓山派出所員警獲報到場，上向老翁說明常見詐騙手法及個案，老翁驚覺受騙，立刻打消匯款100萬元念頭，後續也在警方及行員協助下，將當天上午剛匯出的199萬元圈存止扣，及時保住積蓄。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，隨時守護民眾財產，民眾若遇到疑似詐騙情境，應保持冷靜，撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影

詐騙集團

延伸閱讀

GSA 執行長推Podcast 黃仁勳、蘇姿丰、蔡力行、吳田玉都受訪

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

相關新聞

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、...

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮...

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，...

誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背...

獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。