聽新聞
0:00 / 0:00
投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄
國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、誘騙民眾匯款的溫床。竹北警分局六家派出所近日就與銀行聯手，接連成功攔阻2起投資型詐騙案件，保住民眾百萬積蓄。
警方表示，日前銀行通報有民眾欲匯款246萬元給LINE友人，對方聲稱該筆資金將投入「某商場土地開發計畫」。行員詢問時發現，民眾對於投資標的、開發內容及實際位置均說明不清，察覺異狀後立即通知警方到場協助。
經了解，該名民眾表示自去年8月起，與一名自稱是其母親生前學生的網友聯繫，對方以關係熟稔、承諾照顧為由博取信任，並進一步遊說其投資高額土地開發計畫。警方與行員在現場耐心關懷、分析常見投資詐騙手法，提醒民眾相關風險後，民眾才驚覺有異，當場取消匯款。
另一起案件則有民眾欲匯款15萬，稱要向LINE群組友人購買加拿大楓葉銀幣進行投資。民眾表示，因觀看投資理財YouTube頻道，認為國際銀價看漲，遂加入頻道主的社群帳號與LINE投資群組，並依指示準備匯款購買銀幣，對方則承諾日後以包裹寄送實體商品。
警方到場後查詢165反詐騙系統，發現該類「私下加入LINE投資群組購買貴金屬」手法，過去已有多起詐騙通報紀錄。經警方與行員進一步說明風險及實際案例，民眾最終選擇放棄匯款，成功避開詐騙陷阱。
警方提醒，近期投資市場話題熱絡，詐騙集團常假借國際行情、熱門標的或名人分析包裝陷阱，凡是要求私下匯款、加入不明投資群組，或無法清楚交代投資內容者，務必提高警覺。民眾如有疑慮，可立即向銀行行員或警方諮詢，並撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦錢一去不回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言