投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、誘騙民眾匯款的溫床。竹北警分局六家派出所近日就與銀行聯手，接連成功攔阻2起投資型詐騙案件，保住民眾百萬積蓄。

警方表示，日前銀行通報有民眾欲匯款246萬元給LINE友人，對方聲稱該筆資金將投入「某商場土地開發計畫」。行員詢問時發現，民眾對於投資標的、開發內容及實際位置均說明不清，察覺異狀後立即通知警方到場協助。

經了解，該名民眾表示自去年8月起，與一名自稱是其母親生前學生的網友聯繫，對方以關係熟稔、承諾照顧為由博取信任，並進一步遊說其投資高額土地開發計畫。警方與行員在現場耐心關懷、分析常見投資詐騙手法，提醒民眾相關風險後，民眾才驚覺有異，當場取消匯款。

另一起案件則有民眾欲匯款15萬，稱要向LINE群組友人購買加拿大楓葉銀幣進行投資。民眾表示，因觀看投資理財YouTube頻道，認為國際銀價看漲，遂加入頻道主的社群帳號與LINE投資群組，並依指示準備匯款購買銀幣，對方則承諾日後以包裹寄送實體商品。

警方到場後查詢165反詐騙系統，發現該類「私下加入LINE投資群組購買貴金屬」手法，過去已有多起詐騙通報紀錄。經警方與行員進一步說明風險及實際案例，民眾最終選擇放棄匯款，成功避開詐騙陷阱。

警方提醒，近期投資市場話題熱絡，詐騙集團常假借國際行情、熱門標的或名人分析包裝陷阱，凡是要求私下匯款、加入不明投資群組，或無法清楚交代投資內容者，務必提高警覺。民眾如有疑慮，可立即向銀行行員或警方諮詢，並撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦錢一去不回。

竹北警分局六家派出所近日就與銀行聯手，接連成功攔阻2起投資型詐騙案件，保住民眾百萬積蓄。圖／警方提供
警方提醒，凡是要求私下匯款、加入不明投資群組，或無法清楚交代投資內容者，務必提高警覺。圖／警方提供
詐騙集團 LINE 成功

相關新聞

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、...

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮...

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，...

誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背...

獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

