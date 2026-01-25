投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、誘騙民眾匯款的溫床。竹北警分局六家派出所近日就與銀行聯手，接連成功攔阻2起投資型詐騙案件，保住民眾百萬積蓄。

警方表示，日前銀行通報有民眾欲匯款246萬元給LINE友人，對方聲稱該筆資金將投入「某商場土地開發計畫」。行員詢問時發現，民眾對於投資標的、開發內容及實際位置均說明不清，察覺異狀後立即通知警方到場協助。

經了解，該名民眾表示自去年8月起，與一名自稱是其母親生前學生的網友聯繫，對方以關係熟稔、承諾照顧為由博取信任，並進一步遊說其投資高額土地開發計畫。警方與行員在現場耐心關懷、分析常見投資詐騙手法，提醒民眾相關風險後，民眾才驚覺有異，當場取消匯款。

另一起案件則有民眾欲匯款15萬，稱要向LINE群組友人購買加拿大楓葉銀幣進行投資。民眾表示，因觀看投資理財YouTube頻道，認為國際銀價看漲，遂加入頻道主的社群帳號與LINE投資群組，並依指示準備匯款購買銀幣，對方則承諾日後以包裹寄送實體商品。

警方到場後查詢165反詐騙系統，發現該類「私下加入LINE投資群組購買貴金屬」手法，過去已有多起詐騙通報紀錄。經警方與行員進一步說明風險及實際案例，民眾最終選擇放棄匯款，成功避開詐騙陷阱。