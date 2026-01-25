2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款
香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送，清查提領金額，檢方聲押兩名陳男獲准，令汪男交保。
警方調查，港籍34歲陳姓、30歲陳姓男子分別於本月10日、8日入境，投宿北市大安區忠孝東路4段某飯店，由台籍44歲汪姓男子送金融卡至飯店，經30歲陳男收取設定密碼，轉交34歲陳男赴ATM提款。
大安警分局敦化南路派出所清查一起數萬元假投資詐騙案，分析ATM監視器鎖定車手，本月14日前往飯店房間逮捕34歲陳男，30歲陳男從另間房間走出，準備向汪男拿金融卡，雙雙被逮。
兩名陳男均稱在臉書求職，每天酬勞2千元。34歲陳男稱，積欠港幣約60萬元債務，負責拿金融卡領錢；30歲陳男也稱欠債，未說明金額，負責收取金融卡；汪男指求職加入LINE，依指示到超商領包裹送至飯店。
警方在34歲陳男房間查獲49張金融卡，從汪男身上搜出1張金融卡、依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆及電子煙主機1台，將3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。
