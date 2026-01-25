快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

黃仁勳今年首度訪陸 為什麼跑去逛上海菜市場？

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送，清查提領金額，檢方聲押兩名陳男獲准，令汪男交保。

警方調查，港籍34歲陳姓、30歲陳姓男子分別於本月10日、8日入境，投宿北市大安區忠孝東路4段某飯店，由台籍44歲汪姓男子送金融卡至飯店，經30歲陳男收取設定密碼，轉交34歲陳男赴ATM提款。

大安警分局敦化南路派出所清查一起數萬元假投資詐騙案，分析ATM監視器鎖定車手，本月14日前往飯店房間逮捕34歲陳男，30歲陳男從另間房間走出，準備向汪男拿金融卡，雙雙被逮。

兩名陳男均稱在臉書求職，每天酬勞2千元。34歲陳男稱，積欠港幣約60萬元債務，負責拿金融卡領錢；30歲陳男也稱欠債，未說明金額，負責收取金融卡；汪男指求職加入LINE，依指示到超商領包裹送至飯店。

警方在34歲陳男房間查獲49張金融卡，從汪男身上搜出1張金融卡、依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆及電子煙主機1台，將3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。

香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人搜出50張金融卡，依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人，從汪身上搜出依托咪酯類「喪屍煙彈」。記者李奕昕／翻攝
香港籍兩名陳姓男子涉來台當詐騙集團車手，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡，警方前往逮捕3人，從汪身上搜出依托咪酯類「喪屍煙彈」。記者李奕昕／翻攝

飯店 房間 提領

延伸閱讀

專挑無人店家下手！偷北市娃娃機台零錢箱得手10萬 32歲慣竊落網

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

NBA／聯盟無弱旅！SGA飆47分雷霆意外不敵東區爐主溜馬

相關新聞

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

國際金融市場近期受通膨、利率政策與地緣政治影響劇烈震盪，黃金、白銀、不動產等投資話題再度升溫，卻也成為詐騙集團包裝話術、...

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

香港籍兩名陳姓男子涉嫌來台當詐騙集團車手，持金融卡赴ATM提領贓款，投宿台北市某飯店，由台籍汪姓男子送金融卡；警方前往逮...

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，...

誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背...

獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。