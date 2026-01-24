得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，警方據報循線逮捕周男。彰化地方法院審結，判處周男應賠償林女損失480萬元。可上訴。

判決書表示，周男民國113年11月把銀行帳戶的帳密，LINE給真實姓名年籍均不詳的暱稱「人資賽賽」詐團成員使用。詐團在臉書刊登投資股票廣告，林姓女子點入，詐團成員扮演理專、投資顧問等角色說服購買飆股，林女接連匯款200萬元、200萬元、80萬元到周男帳戶，「投資款」立刻被轉出，以為有獲利的林女要求出金一再被拒始知被騙。

周男落網後，在庭訊時答辯，不同意林女請求損害賠償，並稱「我沒有故意詐騙她，我提供帳戶也是被騙，不是故意提供給詐騙集團」等語，並聲明原告之訴駁回、請准宣告供擔保免為假執行、訴訟費用由原告負擔。

彰化地院得心證理由是，周男提供金融帳戶給詐團使用，他的所有成立幫助詐欺取財、幫助洗錢罪，經彰化地院判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元的判決認定明確，又造意人及幫助人視為共同行為人，周男應視與詐團實施詐團實施詐騙的共同行為人，賠償林女被詐損失480萬元。