快訊

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

黑煙竄天！高雄蝦料理店2層樓全面燃燒 畫面嚇壞路人「現場味道很重」

聽新聞
0:00 / 0:00

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，警方據報循線逮捕周男。彰化地方法院審結，判處周男應賠償林女損失480萬元。可上訴。

判決書表示，周男民國113年11月把銀行帳戶的帳密，LINE給真實姓名年籍均不詳的暱稱「人資賽賽」詐團成員使用。詐團在臉書刊登投資股票廣告，林姓女子點入，詐團成員扮演理專、投資顧問等角色說服購買飆股，林女接連匯款200萬元、200萬元、80萬元到周男帳戶，「投資款」立刻被轉出，以為有獲利的林女要求出金一再被拒始知被騙。

周男落網後，在庭訊時答辯，不同意林女請求損害賠償，並稱「我沒有故意詐騙她，我提供帳戶也是被騙，不是故意提供給詐騙集團」等語，並聲明原告之訴駁回、請准宣告供擔保免為假執行、訴訟費用由原告負擔。

彰化地院得心證理由是，周男提供金融帳戶給詐團使用，他的所有成立幫助詐欺取財、幫助洗錢罪，經彰化地院判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元的判決認定明確，又造意人及幫助人視為共同行為人，周男應視與詐團實施詐團實施詐騙的共同行為人，賠償林女被詐損失480萬元。

周姓男子提供銀行帳戶給詐團，獲取6千元入職獎金，被投資詐騙的林姓女子要求周男賠償損失480 元獲准。記者簡慧珍／攝影
周姓男子提供銀行帳戶給詐團，獲取6千元入職獎金，被投資詐騙的林姓女子要求周男賠償損失480 元獲准。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 詐團 帳戶

延伸閱讀

車手與詐團分工合作詐欺得款 彰化地院判5車手賠償599萬元

餐飲公司涉助詐團洗錢案 北院裁定羈押禁見3人

美工刀挖穿木板牆行竊 還盜賣被害人帳戶給詐團

設新型態話務機房助詐團規避防詐 4嫌遭中檢起訴

相關新聞

得不償失！給詐團銀行帳密賺6000元 男害人被騙判賠480萬元

周姓男子提供銀行帳號的密碼給詐騙集團，獲取入職獎金6千元，林姓女子遭投資詐騙，先後匯款480萬元到周男帳戶，後發覺被詐，...

誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背...

獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

車手與詐團分工合作詐欺得款 彰化地院判5車手賠償599萬元

曾姓等5名男子加入投資詐騙集團當車手，被害人先後面交現金4次合計580萬元、匯款15萬元，發現遭詐後憤而提告，請求損害賠...

影／詐欺通緝犯在林森北路吃早餐 見警「心虛逃」遭壓制逮捕

因詐欺案遭通緝的32歲黃姓男子今天清晨現身台北市中山區林森北路、錦州街一帶吃早餐，見巡邏員警神情慌張、拔腿就跑，員警認定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。