誤信假冒名人投資詐騙…新北婦抵押兩處房產 損失超過2千萬元

新北市一名婦人誤信假投資陷阱，以為自己賺大錢，還抵押兩處房產加碼投資，不料最後財產被騙光。示意圖／AI生成

今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術，不僅投入畢生積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終落得投資金血本無歸、背負高額貸款利息的慘痛下場，損失金額超過2000萬元。刑事警察局今天呼籲提醒民眾不要誤信假投資詐騙。

警方說，婦人原本僅在臉書搜尋ETF股票投資資訊，隨後被引導加入一個投資社群群組，群內充斥大量「獲利截圖」、「成功案例分享」，營造人人賺錢的假象。期間群組內自稱「投資顧問」者甚至宣稱，投資計畫若成功，將會「有警察護鈔，親自送錢到府」，藉此提高可信度。

不久群組中出現一名自稱郭董事長的成員主動加好友，並刻意以「我也怕被詐騙」為由與被害人建立信任關係，成功卸下心防後，再推薦另一檔「更高獲利」的投資計畫，並要求下載假冒證券交易所的投資App，一步步教導操作與所謂「出金流程」。

婦人不疑有他，開始依指示匯款，為避免銀行行員關懷提問，詐騙集團事先提供「教戰守則」，要求婦人在臨櫃匯款時，統一對行員說明是「家中浴缸加大裝修費用」，甚至準備假裝修報價單，讓行員難以即時辨識異狀，順利將款項匯出。

婦人發現投資帳戶內顯示「獲利不斷增加」，誤以為投資成功，為加大賺錢幅度，竟將名下兩間房屋分別向銀行及融資公司抵押借款，持續加碼投資。不過帳面獲利全為假象，最終不僅無法出金，發現是詐騙報警後，還因無力償還貸款，背負沉重利息壓力，生活陷入困境。

刑事局呼籲，凡是標榜「名人背書」、「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資，都是詐騙警訊；合法投資不會要求下載來路不明App，更不會指示民眾以虛假理由規避銀行行員關懷。民眾切勿輕信社群平臺貼文、影片或陌生群組邀請，投資務必循合法管道，下載受主管機關監管的投資App，並可至投顧公會網站查詢合法投資公司。如遇可疑投資訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢。