獨／上網賣冰箱買家要求做這件事 高雄男操作23次72.5萬飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名方姓男子1月初因打算換冰箱，於是上網販售舊冰箱，買家私訊聯繫，希望透過「全家好賣家」進行交易，方男依客服和銀行專員指示進行「金流驗證」，掃消費QRCODE，來回轉帳23筆共計72萬5950元，後對方消失無蹤，始知受騙報警。

警方指出，家住三民區的方姓男子，於1月5日在網路上發文販售家中舊冰箱，有買家透過臉書私訊聯繫方男，要求他加LINE，並表示要使用「全家好賣家」進行交易，方男不疑有他，依指示前往該平台創建賣場並提供連結。

後買家聲稱無法完成訂購，隨後傳送一個自稱是「好賣家」的「好友資訊」要求他和客服聯絡，客服當下告知方男，因未通過賣家驗證，需配合進行驗證流程，隨後方男又接獲自稱銀行專員來電，表示需要進行「金流驗證」才能開通服務。

方男依銀行專員指示辦轉帳、無卡提款以及提供消費QRCODE共23筆，共計72萬5950元。因見對方1月5日仍未處理買賣交易，又聲稱會再連絡客服處理，方男認為事有蹊蹺想反悔，不願配合辦理，沒料對方卻搞失聯，方男始知詐騙，8日向警方報案。

警方表示，有詐騙集團會從臉書搭訕個人賣家或買家，詐騙手法會要求先加line，再以交易保障為由要求賣家開立平台交易，傳送商品連結提供下單後，以詐騙話術，例如訂單遭凍結、無法下單等理由要求聯繫假客服。

警方指出，假客服會「尚未開通認證」或「未簽署金流協議」等詐騙話術告知賣家需提供銀行帳戶資料，將被害人存款轉走，不論買家或賣家要小心，可聯繫官方客服或打165反詐騙專線查證，以免受騙。

警方製作假買家解除分期付款藉機詐騙哏圖，提醒買家和賣家小心防範。圖／取自刑事局官網
警方製作假買家解除分期付款藉機詐騙哏圖，提醒買家和賣家小心防範。圖／取自刑事局官網

賣家 客服 詐騙集團

