車手與詐團分工合作詐欺得款 彰化地院判5車手賠償599萬元

曾姓等5名男子加入投資詐騙集團當車手，被害人先後面交現金4次合計580萬元、匯款15萬元，發現遭詐後憤而提告，請求損害賠償。彰化地方法院審結，判處曾男等人應給付合計599萬元給被害人。可上訴。

判決書指出，曾男等5人民國113年加入詐團擔任車手，詐團在臉書刊登投資廣告，彰化縣一名被害人點入後連結，詐團成員「何淑雅」佯稱下載「聯巨」APP投資飆股可獲利不賠，即指派曾姓等5名車手到約定面交現金地點取款。

被害人看APP投資金額獲利節節上升，喜不自勝，要求出金時詐團找各種理由拒絕和拖延，被害人發覺上當並報警，警方循線逮捕曾男等5人移送偵辦。

5名車手在言詞辯論期日均未到場，其中3人前以書狀陳述，對被害人主張的事實沒意見，另兩人也是沒意見但「我沒有錢還，請依法判決」，並聲明「原告之訴駁回」。