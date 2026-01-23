快訊

影／詐欺通緝犯在林森北路吃早餐 見警「心虛逃」遭壓制逮捕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

詐欺案遭通緝的32歲黃姓男子今天清晨現身台北市中山區林森北路、錦州街一帶吃早餐，見巡邏員警神情慌張、拔腿就跑，員警認定怪異上前攔查，黃男不配合跟警方發生拉扯，警方壓制後發現他通緝身分，依法逮捕解送歸案。

中山分局中山二派出所員警今天早上7點多執行巡邏勤務，發現黃男見警刻意快步離去，行徑可疑，遂上前盤查，期間黃男企圖掙脫逃離，與警方發生肢體拉扯。

警方查出，黃男因涉詐欺案件，遭士林地方法院判處10月有期徒刑，卻未依規定入監服刑，士林地檢署於是在22日發布通緝。

黃男警詢時稱自知未到案執行，見警才會心虛逃跑，由於有詐欺通緝身分，被依法解送歸案。

據了解，黃男過去曾擔任詐欺集團車手遭查獲並判刑，近期為了躲避追緝，平時在工地打零工維生，並與母親同住在台北市中山區。

黃姓通緝犯今天早上吃早餐時被巡邏員警盤查後逮捕。記者翁至成／翻攝
黃姓通緝犯今天早上吃早餐時被巡邏員警盤查後逮捕。記者翁至成／翻攝

通緝 詐欺

