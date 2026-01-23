聽新聞
聖石集團黃金吸金案…檢警2度搜索拘提10人 5人已交保
台北地檢署偵辦聖石集團黃金吸金案，發動第二波搜索，依加重詐欺、違反銀行法兵分15路搜索聖石集團林姓通訊處長等人住居所，拘提10人到案。昨林等5人移送複訊，各以50萬元至100萬元交保，今下午總管理處陳姓職員等5人陸續移送複訊，全案持續溯源調查中。
位在台北市信義路的聖石金業於台北、台中、高雄設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，日前卻被控以買賣高檔黃金條，從事吸金的龐氏騙局，涉以95折或88折的專案低價吸引投資人購金，代管1年後可取回現貨，投資人發現拿不到黃金，難以回收本金，報案被詐騙。
2025年12月2日，北檢首度搜索拘提董事長邱嬿妤等30人，邱500萬元交保並實施電子監控，聖石金業忠孝業務處長周子青交保50萬元並限制出境出海。專案小組經1個月比對扣案證物，日前再度拘提周到案，加保200萬元。
北檢指揮刑事局執行第二波搜索，搜索林姓通訊處長等10人住居所共15處，拘提10人到案說明，林姓通訊處長等5人昨移送複訊，各以50萬元至100萬元不等金額交保，均限制出境出海。今下午總管理處陳姓職員等５人陸續移送複訊。
