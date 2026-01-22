豐原一家五口命案開庭 民代批「系統性犯罪」：主嫌應供出全部共犯

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原一家五口被詐騙後都走上絕路案，台中地院今天開庭，李姓女主嫌出庭認錯；死者家人曾向台中市議員謝志忠陳情，後來又退縮；謝志忠今天痛心指出，主嫌既然知道錯，就該供出共犯結構，讓所有共犯付出代價，才對得起一家五口寶貴的生命，也才能還給社會一個交代。

謝志忠表示，李姓團購主既已知道錯，就應該全盤拖出，供出全部共犯，一個都不能放過，唯有全面追根究柢，讓所有共犯付出代價，才對得起一家五口寶貴的生命，也才能還給社會一個交代。

他說一家五口命案是經過精心策劃的系統性犯罪，詐騙、高利貸加上暴力討債，一個無底洞的惡性循環無法承受的壓力，才導致這個令人遺憾的悲劇發生！

謝志忠表示，這種系統性的詐騙，儼然已經成了台灣的國安危機，本來就該重判，15年的司法代價，無法彌補5條寶貴的生命，他真切盼望，這種泯滅人性的，進去就不要再出來危害人間！

台中市議員謝志忠表示，豐原一家五口命案，李姓團購主知道錯了，就應該全盤拖出，供出全部共犯，一個都不能放。圖／取自謝志忠臉書
台中市議員謝志忠表示，豐原一家五口命案，李姓團購主知道錯了，就應該全盤拖出，供出全部共犯，一個都不能放。圖／取自謝志忠臉書

