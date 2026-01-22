快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴李女求刑15年；台中地院今首度開庭李女全部認罪；律師轉達王家二女兒先生心聲，求法院重判李女讓她「贖罪。」

台中地檢署指出，李女（45歲）以團購、刷卡買黃金等話術騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

台中地院今下午開庭，法官黃立宇詢問到場3名被害女子意見，有人表示因遭李女詐騙，自己至今仍在繳高額卡費、債台高築，也連累信用破產被銀行列為拒絕往來戶，生活上諸多不便。

也有人問，若和李女談調解，是否會讓她的刑度減輕？法官解釋，這不是絕對，法院仍會綜合考量情狀，而談調解是給雙方彌補的機會，若成立雖或多或少或影響量刑評價，但僅為參考；對此，3名被害人均表次願意和李女談和解。

其中，王家二女兒的先生是空軍志願役，他委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，林今當庭轉達其先生想法，林表示李女犯後態度良好與否，應從她偵查一路以來行為而視，李女在得知王家5人身亡後，竟開始串、滅證，還跑到醫院藉故要打針維持生命。

林瓊嘉認為，本案因檢警蒐證詳實、明確，李女已經認罪，但他質疑李女要如何向王家5人「贖罪」？從王家遺書中一段話，內容提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，甚至自責「我們笨、被騙」，字字血淚透露絕望。

林瓊嘉說，希望法院就檢方求刑，判李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪，他們不願意談和解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。聯合報系資料照
台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。聯合報系資料照

黃金 詐騙 豐原 遺書

延伸閱讀

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

豐原違停熱點檢舉多！這輛轎車違停8天被開11張罰單

台中豐原儲能場設置爭議 業者：並無非法施工問題

陸配替大陸統戰台灣新住民被控加深對立 國安局關鍵報告讓她重判8年

相關新聞

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等...

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等...

影／愛情＋加密貨幣＋刷卡換現金 警抓詐團騙50人金額破億

新北市黃姓男子、白姓女子與對岸愛情詐騙機房串接，向被害人佯稱有加密貨幣投資管道，再以設計假投資軟體「COATUE」等30...

台中「刷卡換現金」狠詐模式曝...檢警扣1.7億 全台50人淪卡奴

台中驚傳「刷卡換現金」詐騙案，黃姓男子利用民眾資金短缺，佯以刷卡買餐券、旅遊券等名目，將額度轉度為現金，被害人一拿到手立...

影／台中七期設機房轉接規避警示音...詐騙9人賺千萬 警攻堅抓人

台中市游姓男子為首的詐騙集團，利用國際電話轉接後，不會播放「注意詐騙」的語音，在七期商辦大樓內設立機房，將國際電話轉接後...

掉漆！私廚「虎爺台菜」老闆涉洗錢交保50萬 降保20萬僅湊出19萬

台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火鍋店洗錢案，再查出私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，聽從主謀蔡閔如指示，用公司帳戶收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。