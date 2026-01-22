豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴李女求刑15年；台中地院今首度開庭，李女終全部認罪，並坦言「我知道我做錯了。」

台中地院今下午開庭，法官黃立宇詢問李女就起訴書意見，李表示沒有意見，承認全部犯罪。李的辯護人說，李女全部自白認罪，僅補充一點就李涉犯洗錢部分，該帳戶是她自行掌握，沒當成金流斷點，檢方認為洗錢有誤會，其餘李均不爭執，她深刻悔悟，有意願談和解。

由於豐原五口命案當時震驚社會，5條人命因詐騙走上絕路，台中地檢署密集傳訊、偵辦，檢警費盡心力還原事實，今開庭偵辦檢察官汪思翰也現身旁聽。

法官黃立宇再逐一就起訴事實確認，李女坦承以團購、刷卡買黃金手法詐騙投資人1500多萬元，並坦言自己僅拿其中約2成做實際投資，其餘8成用於自身欠債、生活所需，也有對王家五口恐嚇迫使以房屋借貸取走176萬元，全數認罪。

黃立宇再問，去年11月檢方起訴移審時，李女仍就銀行法部分否認，為何今天改變想法認罪？李說，她被羈押時一直思考，也借來法律書籍、問人，看了才了解自己有觸犯法律。但自己精神狀況不佳，想提出轉診單讓法院當量刑參考。

公訴檢察官陳怡廷主張，李女將帳戶130萬元詐款轉去支付房租、債務或投資人獲利，有隱匿、移轉不法所得行為，實際構成洗錢；對此，李女也認為自己有錯，該部分不願再爭執。

台中地檢署指出，李女（45歲）生意失敗欠下巨額債務，她2024年6月透過張姓美容師（另案偵辦中）牽線認識王家大女兒，佯稱自己經營「網路團購」，要投資人繳50至100萬元加入會員，每月可獲本金的10％利潤，且保證還本。

李另以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買1兩約10萬元的黃金，將黃金交付給她就能取得4000至1萬元利潤，李並承諾幫付卡費，投資人看似無需成本還能獲利，實際李一再拖延繳卡費、支付利潤，還將取得黃金短線變賣還債。

檢方統計，李女用兩種手法騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元。王家人去年6月想退出投資，李卻以虛構合約恫嚇其違約並強索530萬元違約金，逼得王家父親將房子設定抵押借款，176萬元遭李全部拿走，直到7月2日，王家不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

檢察官也揭露王家大女兒留下的文字，其稱「我們笨、被騙」，檢察官坦言，本案肇因並非被害人的 「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，李以深情厚貌之態接近王家，卻用詐騙、恫嚇，終陷一家於絕路，痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980