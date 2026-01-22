影／愛情＋加密貨幣＋刷卡換現金 警抓詐團騙50人金額破億
新北市黃姓男子、白姓女子與對岸愛情詐騙機房串接，向被害人佯稱有加密貨幣投資管道，再以設計假投資軟體「COATUE」等30多款，誆騙民眾，等到榨乾民眾積蓄後，再以「刷卡換現金」方式，要求被害人提供信用卡號、授權碼，做不實交易後，剝皮被害人，前年3月犯案至去年9月被查獲為止，不法獲利破億元、50多人受害，檢方今依詐欺等罪起訴黃等2人。
刑事局中打一隊前年底透過清查詐騙被害人的加密貨幣金流，發現有對岸愛情詐騙機房，與台灣黃姓男子（47歲）、白姓女子（42歲）等人的詐騙集團合作，先用愛情話術，讓被害人上鉤後，再遊說被害人投資加密貨幣，而黃等人就會提供設計好的假投資軟體「COATUE」等30多款，供被害人下載，但軟體內顯示的投資金額都是偽造。
被害人遭黃等人榨乾帳戶後，黃男等人會再遊說被害人以「刷卡換現金」方式，用假商品、餐券消費方式，拿回資金繼續投資，被害人提供信用卡號、授權碼後，黃會利用胞弟成立的國際貿易公司刷卡，其中八成多的本金會給被害人，再投入假投資軟體內，黃等人從中抽取12至14％利潤。
黃等人為免犯行露餡，還會要求被害人簽署「買賣合約」，若被害人報警，造成公司帳戶被損失、凍結，將像被害人求償100萬元損失，讓被害人心生畏懼，不敢向銀行端或警方反映。
刑事局中打一隊清查，至少有50多人被害，損失金額破億元，多數被害人都是警方查出，主動詢問後，才敢向警方揭發此案。
全案報請台中地檢署檢察官謝孟芳指揮後，去年4月至9月間，陸續帶回黃姓兄弟、白姓女子等人，查扣現金、存款2100萬餘元，餐（禮）券2900餘張，以及該集團電子錢包內525萬顆泰達幣，總計不法資產市值高達1億7000餘萬元，檢方訊問後，聲押黃男獲准，其餘涉案人以2萬元至3萬元交保，今偵結依詐欺、洗錢、組織等罪起訴。
