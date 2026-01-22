台高檢與滙豐銀簽署「可疑交易分析機制」合作意向書 阻斷不法金流

台灣高檢署昨日與滙豐商銀簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，藉由相互間所提供之可疑交易異常因子、參數等資料，預警攔阻不法金流，護民眾財產及溯源查緝詐欺集團。

法務部長鄭銘謙表示，去年全年度，懲詐團隊查緝詐欺集團數為3890件，與前年相較，增加47%；與金融機構攸關之單純人頭帳戶新收案件數，去年新收9.3萬件，與前年相較，下降19%，這是所有跨機關及公私合作，共同努力的成果。

另外，法務部除促請各地檢署落實查扣、具體求刑、填補被害人所受損害外；在法制上，提出對「高額(100萬元)詐欺犯罪，提高法定刑責至三年以上」、「強化填補被害人損害，需自首、自白且於六個月內賠償全額之被告，始能獲得法院裁量減免刑責」、「增訂禁奢條款，作為量刑參考標準」修正草案，立法院去年12月30日已三讀通過，盼可以有效抑制詐欺犯罪成長。

高檢署檢察長張斗表示：該署推行至全國各地檢署之「可疑帳戶預警中心機制」，目的在「預警」保護被害人財產及「即時」溯源查緝詐欺集團，由各地檢察署，結合司法警察，與在地之金融機構建立異常交易通報平台，尤其在被害人未查覺被害時，即時阻斷金流，查扣詐團不法利得。