台中「刷卡換現金」狠詐模式曝...檢警扣1.7億 全台50人淪卡奴

台中驚傳「刷卡換現金」詐騙案，黃姓男子利用民眾資金短缺，佯以刷卡買餐券、旅遊券等名目，將額度轉度為現金，被害人一拿到手立刻再誘使投入假投資平台，全台至少50人落入一條龍式詐騙陷入循環卡債，刷卡逾2000萬元，檢方搜索查扣黃男名下1.7億元資產，依詐欺等罪嫌起訴他。

台中地檢署指出，全案源於偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時，發現詐騙集團除誘騙被害人投入資金外，還和「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金的一條龍洗錢模式。

中檢由檢察官謝孟芳指揮，專案小組2025年4月9日發動第一波搜索，查獲白女、扣得手機等物後命她5萬元交保，同年9月24日第二波搜索，抓到黃姓主嫌扣得現金462萬1000元、日幣73萬元，還有知名餐廳餐券、連鎖超商禮券2900多張，將黃聲押獲准。

檢方查，被害人因誤信詐騙集團推薦的假投資平台，本身因資金短缺、急迫時，經白女引介向黃男「刷卡換現金」，黃並以公司公司掩護，要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，並透過第三方支付「旺沛快點付」刷卡交易，假借買餐券、旅遊券等商品，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

檢方指出，黃從中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金再立刻投入詐團推薦的假投資平台，層層誘騙、剝削，統計全台至少50人受害，陷入循環卡債、債台高築，累積刷卡金額逾2000萬元。