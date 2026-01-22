影／台中七期設機房轉接規避警示音...詐騙9人賺千萬 警攻堅抓人

台中市游姓男子為首的詐騙集團，利用國際電話轉接後，不會播放「注意詐騙」的語音，在七期商辦大樓內設立機房，將國際電話轉接後偽裝成中華電信、NCC的市話，向民眾佯稱門號涉及詐騙後，進而騙取存款，短短一個月時間，已有9人受害，損失金額破1500萬元，檢警獲報收網，去年9月破門攻堅，查獲游等4人，檢方聲押游、莊二人，今依詐欺、組織等罪起訴。

刑事局電偵大隊二隊在去年偵辦「截電專案」，透過165資料庫大數據分析，發現近期多起假冒中華電信、NCC的詐騙案中，詐騙門號已通報業者停斷話，但部分門號卻顯示為「空號」或「無撥打紀錄」，全案有9人被害，損失金額達1500萬元，經報請台中地檢署檢察官張凱傑指揮後，與台中市刑大偵二隊、科偵隊共辦。

檢警向電信業者查詢路由、分析，發現涉案詐團利用國際電話轉接方式，使用網路電話進線，再竄改門號發話至特定電信人頭門號，設定指定轉接詐騙國內被害人。

檢警認為，詐團透過此類轉接話務，主要目的是規避近期政府與電信業者合作推動的防詐措施，當民眾接到顯示「+886 9」開頭的電話時，手機會先播放國台語的「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」語音警示約7秒，提醒民眾通話恐為詐騙來電，使民眾提高警覺，詐團透過轉接，可有效規避警示音，透過竄顯號影響165斷話門號的正確性。

檢警鎖定詐團設置的機房位於七期商辦大樓後，去年9月間出動特警破門攻堅，查獲游姓男子（49歲）、莊姓幹部（58歲）等4人，查扣手機、筆電等贓證物，全案警詢後依詐欺、組織等罪，向台中地院聲押獲准，今偵結起訴。