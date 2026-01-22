快訊

掉漆！私廚「虎爺台菜」老闆涉洗錢交保50萬 降保20萬僅湊出19萬

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火鍋店洗錢案，再查出私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，聽從主謀蔡閔如指示，用公司帳戶收受贓水，檢方前天搜索拘提8人到案，昨依詐欺罪聲押蔡女表弟雷智翔，詹軒文則諭令50萬交保、限制出境出海；不過，詹男4小時內湊不到錢，請求降保為20萬元，檢察官同意後，詹男又拖了3小時，凌晨才勉強拿出19萬6000元，連法警都傻眼，最後以19萬5000元辦保。

詹軒文交保後，見現場有媒體守候，立即拉起外套蓋住頭部，走出法警室時還撞到玻璃門，友人見他東躲西閃，好奇問他「又沒記者怕什麼？」經旁人提示後，該名戴著金項鍊、綽號「炳哥」的友人才驚覺身旁都是媒體，頓時大喊「走啦、出去啦、趕快」，旋即勾住詹男脖子以跑百米速度衝刺，過程中詹男外套脫落，露出光頭仍繼續狂奔，友人見媒體不再跟隨，最後還回頭向媒體揮手致意。

據了解，詹軒文是金華苑HOYA餐館「虎爺台菜」負責人，地點位於台北市金華街，是知名台菜私廚，平時要預約才能吃到，沒想到如今涉入滿堂紅洗錢遭逮，且花了7小時還湊不到20萬辦保，令人好奇是否因財務吃緊才鋌而走險。

據調查，檢方去年偵辦一起假檢警、假投資複合式詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐9億元，追查金流發現，「滿堂紅」負責人蔡閔如因有資金缺口，索性與詐團勾結，提供公司帳戶供詐團洗錢，有1億餘元贓款流入蔡閔如掌控的9間公司，其中一筆贓款疑與太子集團洗錢案有關。

檢察官陳雅詩去年發動搜索，聲押禁見蔡閔如獲准，當時雷智翔以50萬交保，經過2個月分析扣押物證，再追出蔡閔如與7家公司合作，替詐團洗錢賺佣金，這些公司聽從蔡閔如指示負責提現，由蔡閔如從中抽取1成手續費，公司人頭則分潤1％報酬，估計洗錢金流約5000萬。

檢方認為台灣森源林業負責人雷智翔、仜川國際兼釧瓏公司負責人何居易、旺紅公司會計牟得真參與洗錢甚深，向法院聲押禁見；荃冠公司負責人張琴芳、旺紅公司負責人莊金鵬原本50萬交保、但兩人也哭窮，後來都降保30萬、均限制出境出海。

私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文（右）涉洗錢交保19萬5000元。記者張宏業／攝影
私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文（右）涉洗錢交保19萬5000元。記者張宏業／攝影
旺紅公司負責人莊金鵬涉洗錢30萬交保。記者張宏業／攝影
旺紅公司負責人莊金鵬涉洗錢30萬交保。記者張宏業／攝影
釧瓏公司負責人何居易（左）涉洗錢遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
釧瓏公司負責人何居易（左）涉洗錢遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
台灣森源林業負責人雷智翔涉洗錢遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
台灣森源林業負責人雷智翔涉洗錢遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
荃冠公司負責人張琴芳（中）涉洗錢30萬元交保。記者胡經周／攝影
荃冠公司負責人張琴芳（中）涉洗錢30萬元交保。記者胡經周／攝影

