不只「滿堂紅」麻辣鍋店 私廚老闆也涉洗錢

台北地檢署偵辦滿堂紅麻辣火鍋店洗錢案，聲押負責人蔡閔如獲准後，查出私廚餐廳金華苑負責人詹軒文聽蔡指示，用公司帳戶轉匯贓款再提領交付；刑事局前天二度搜索約談八名被告，移送其中六人，檢方訊後聲押禁見蔡的表弟雷智翔等三人。

檢方聲押仜川國際兼釧瓏公司負責人何居易、旺宏公司會計牟得真（負責人莊金鵬女友）；命金華苑負責人詹軒文、荃冠公司負責人張琴芳、旺宏公司負責人莊金鵬均五十萬元交保、限制出境出海；郭姓、張姓車手請回，張限制住居。

據了解，檢方去年偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出四個月內有十八人遭詐九億元，追查金流發現蔡閔如有資金缺口，提供公司帳戶供詐團洗錢，一億餘元贓款流入蔡掌控的九間公司。

檢警去年搜索後，令富比數碼與台灣森員林業負責人雷智翔五十萬元交保，分析扣押物證，又發現蔡閔如與金華苑等七家公司合作，詹軒文等人聽從蔡指示提領現金，由蔡提領一成手續費，人頭提領百分之一報酬，估計洗錢金流五千萬元。