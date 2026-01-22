聽新聞
母女遭詐1200萬輕生 2車手判賠216萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元輕生，家屬對詐騙集團五名車手取款四六一萬元部分提告求償。士林地方法院認定，三名車手與家屬和解，無證據證明與另二名車手鄭姓、顏姓男子有犯意聯絡，就面交金額，判鄭、顏各賠償二○○萬、十六萬元；可上訴。

檢警調查，詐團在臉書投放股票投資廣告，吸引被害人加LINE、下載投資App，轉帳或面交現金給車手；從事便當店工作甯姓婦人及其曾姓女兒，二○二四年投入一二○○萬元報案，同年十二月八日被發現陳屍住處。

檢警查獲多名車手，其中鄭姓、顏姓、李姓、滕姓、黃姓男子，分別向甯姓婦人取款二○○萬、十六萬、五十萬、五十五萬、一四○萬元，共四六一萬元；甯的兒子對五人提損害賠償訴訟，求償四六一萬元，與李、滕、黃達成和解。

法官考量，民法「共同侵權行為」須數人對同一損害有主觀意識聯絡，或客觀行為關聯共同；主觀共同加害行為，是加害者在共同侵害權利或利益的目的範圍內，各自分擔實行，而互相利用他人的行為；客觀行為關聯共同，則是各行為人皆具備侵權行為才成立。

法官認定，無證據證明五名車手間有主觀意思聯絡或客觀行為關聯共同，或基於幫助意思給予助力，不能認定應為彼此負連帶賠償責任；對鄭、顏求償部分有理由，判鄭、顏分別應給付二○○萬、十六萬元，其餘之訴駁回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

