聽新聞
0:00 / 0:00

台菲聯手破詐騙機房 17人押解回台

聯合報／ 記者廖炳棋黃仲明／連線報導

四海幫海森堂幹部陳姓男子在<a href='/search/tagging/2/菲律賓' rel='菲律賓' data-rel='/2/104542' class='tag'><strong>菲律賓</strong></a>經營<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>集團機房，以假投資騙<a href='/search/tagging/2/台灣人' rel='台灣人' data-rel='/2/152605' class='tag'><strong>台灣人</strong></a>，刑事局與菲國執法機關合作查獲陳等十七人，昨天押解返台。記者黃仲明／攝影
四海幫海森堂幹部陳姓男子在菲律賓經營詐騙集團機房，以假投資騙台灣人，刑事局與菲國執法機關合作查獲陳等十七人，昨天押解返台。記者黃仲明／攝影

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向五十五人騙走逾四千萬元；刑事局與菲國執法機關合作，去年五月查獲陳等十七人，昨押解返台，今將依詐欺罪移送新北地檢署。

刑事局表示，與菲律賓執法機關搜索扣押犯嫌據點電腦與證物，蒐集涉詐事證，遣返陳等十七人，先進行人別訊問，今將就相關事證製作筆錄移送，擴大追查有無國內共犯。

警方調查，卅五歲陳姓男子前年帶數名小弟招募人手，到菲律賓宿霧市承租獨棟透天豪宅當機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，騙台灣人投資虛擬貨幣

海森堂分子二○二二年被查獲涉假投資，刑事局國際科分析犯嫌出入境資料及行為模式，發現數人前往菲律賓長期停留，懷疑從事詐騙，與菲國執法機關分享情資。刑事局駐菲聯絡官與菲國海軍情報總隊、國家調查局等，經近十一個月情資交換、跟監及埋伏蒐證，確認機房。

去年五月，刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共七人至宿霧，會同菲律賓執法單位搜索，原掌握十人，沒想到嫌犯又招募人手，查獲陳等十六名男子、一名女子，其中六人因詐欺等案被通緝，全數因違反當地法律被拘留。

經查陳等人未招募菲律賓人參與，被害人集中於台灣，沒有菲國被害人，菲國法院審理後結案。刑事局派員赴菲協同菲國移民局人員，昨搭機遣返陳等十七人。

菲律賓 詐騙 台灣人 詐欺 豪宅 虛擬貨幣

延伸閱讀

影／台菲警方合作破獲跨國詐騙機房 押解17名本國籍犯嫌返台　

四海幫成員宿霧「打工度假」經營詐騙機房 台菲聯手逮人今遣返回台

逾86%民眾滿意住家和社區治安 刑事局：持續精進

赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

相關新聞

怕詐團報復…她全身包緊緊現身說法 嘆「執政者為何不能有效保護人民」

基隆市1名女子誤信詐騙集團投資陷阱，不僅存款全沒了，外加信貸資金投入導致負債。她今天現身說法，希望有助其他人不要被騙，也...

不只「滿堂紅」麻辣鍋店 私廚老闆也涉洗錢

台北地檢署偵辦滿堂紅麻辣火鍋店洗錢案，聲押負責人蔡閔如獲准後，查出私廚餐廳金華苑負責人詹軒文聽蔡指示，用公司帳戶轉匯贓款...

母女遭詐1200萬輕生 2車手判賠216萬

台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元輕生，家屬對詐騙集團五名車手取款四六一萬元部分提告求償。士林地方法院認定，三名車手...

台菲聯手破詐騙機房 17人押解回台

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向五十五人騙走逾四千萬元；刑事局與...

助長詐欺！律師幫奪命的台版柬埔寨詐團 判2年6月

「台版柬埔寨」案詐騙集團主嫌杜承哲，付錢託律師陳士綱探聽共犯供述，陳否認犯罪稱是工作對價酬勞。士林地方法院認為陳的說法是...

滿堂紅麻辣鍋洗錢第2波搜索 老闆娘表弟聲押 虎爺台菜負責人交保

台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火店洗錢案，檢方聲押老闆娘蔡閔如獲准後，比對金流，再查出知名虎爺台菜私廚「金華苑」老闆詹軒文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。