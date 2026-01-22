台菲聯手破詐騙機房 17人押解回台

四海幫海森堂幹部陳姓男子在菲律賓經營詐騙集團機房，以假投資騙台灣人，刑事局與菲國執法機關合作查獲陳等十七人，昨天押解返台。記者黃仲明／攝影

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向五十五人騙走逾四千萬元；刑事局與菲國執法機關合作，去年五月查獲陳等十七人，昨押解返台，今將依詐欺罪移送新北地檢署。

刑事局表示，與菲律賓執法機關搜索扣押犯嫌據點電腦與證物，蒐集涉詐事證，遣返陳等十七人，先進行人別訊問，今將就相關事證製作筆錄移送，擴大追查有無國內共犯。

警方調查，卅五歲陳姓男子前年帶數名小弟招募人手，到菲律賓宿霧市承租獨棟透天豪宅當機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，騙台灣人投資虛擬貨幣。

海森堂分子二○二二年被查獲涉假投資，刑事局國際科分析犯嫌出入境資料及行為模式，發現數人前往菲律賓長期停留，懷疑從事詐騙，與菲國執法機關分享情資。刑事局駐菲聯絡官與菲國海軍情報總隊、國家調查局等，經近十一個月情資交換、跟監及埋伏蒐證，確認機房。

去年五月，刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共七人至宿霧，會同菲律賓執法單位搜索，原掌握十人，沒想到嫌犯又招募人手，查獲陳等十六名男子、一名女子，其中六人因詐欺等案被通緝，全數因違反當地法律被拘留。

經查陳等人未招募菲律賓人參與，被害人集中於台灣，沒有菲國被害人，菲國法院審理後結案。刑事局派員赴菲協同菲國移民局人員，昨搭機遣返陳等十七人。