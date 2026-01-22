聽新聞
助長詐欺！律師幫奪命的台版柬埔寨詐團 判2年6月

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

「台版<a href='/search/tagging/2/柬埔寨' rel='柬埔寨' data-rel='/2/109037' class='tag'><strong>柬埔寨</strong></a>」案<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>主嫌杜承哲，託<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>陳士綱（圖）探聽共犯供述，士林地方法院昨依<a href='/search/tagging/2/洗錢防制法' rel='洗錢防制法' data-rel='/2/127435' class='tag'><strong>洗錢防制法</strong></a>、洩密等罪判陳應執行二年六月徒刑。圖／讀者提供
「台版柬埔寨」案詐騙集團主嫌杜承哲，託律師陳士綱（圖）探聽共犯供述，士林地方法院昨依洗錢防制法、洩密等罪判陳應執行二年六月徒刑。圖／讀者提供

「台版柬埔寨」案詐騙集團主嫌杜承哲，付錢託律師陳士綱探聽共犯供述，陳否認犯罪稱是工作對價酬勞。士林地方法院認為陳的說法是助長詐欺，指司法信賴度的提升，律師不是旁觀者，昨依洗錢防制法、洩密等罪判陳應執行二年六月徒刑，沒收不法所得；可上訴。

士林地院指出，禾和國際法律事務所主持律師陳士綱受杜承哲委託，指派律師張秉鈞擔任台版柬埔寨案共犯呂政儀辯護人，要求張回報呂在偵查中供述內容，再轉告杜「呂就是認自己的」、「所有問題都不知道，只知道有對人頭施暴」等偵查秘密，使杜能提前勾串共犯；杜將價值約七七八萬四四○○元的廿四萬七一二三點八一顆泰達幣，打至陳的虛擬貨幣錢包。

法官考量，陳未能謹慎自治，竟將受雇律師辯護時得悉的偵查秘密洩漏給他人，侵害司法發現真實的目的；陳以自身經驗，應不難了解詐欺水房透過帳戶層轉匯款洗錢的本質，也可得知杜所交付的虛幣極可能源自詐欺贓款，仍逕予收受。

法官認為，律師的天職，除依法律專業忠實盡責為委任人處理案件，也不乏帶有公益色彩，司法信賴度的提升，律師不會只是旁觀者角色，若身為律師認為處理類似詐欺案時，就律師費來源合法性過於苛求，如陳在偵查中所述「我不能去想這個錢怎麼來的，因為這是我工作的對價酬勞」，無異於助長集團式詐欺犯罪的誘因。

經查杜給陳的虛幣，大多出金作為己用，陳始終否認犯行，法官認為無法自犯後態度給予有利考量。法院認定，陳犯非公務員洩密罪，判刑七月，犯一般洗錢罪，判刑二年，併科罰金一百萬元，合併應執行二年六月，所收受廿四萬七一二三點八一顆泰達幣宣告沒收。

此案源於杜為首水房、控房集團，二○二二年詐得三點九億元，囚虐六十一人並虐死其中三人，案件曝光後成員陸續落網，杜另起爐灶，行賄時任台北市大同警分局寧夏路派出所長葉育忻換取情資，並委託陳打探共犯供述。杜被依私行拘禁等罪判無期徒刑定讞，葉被依貪汙、個人資料保護法等罪判刑十三年八月確定。

