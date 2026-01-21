快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

知名餐飲公司涉助詐團洗錢案 北檢聲押禁見3被告

中央社／ 台北21日電

北檢偵辦知名餐飲公司涉助詐團洗錢案，今天拘提何姓被告等6人到案，訊後聲押禁見何姓、雷姓、牟姓3名被告，另諭知張姓、詹姓、莊姓3名被告50萬元交保、限制住居及出境出海。

檢警調查，詐騙集團涉以假投資等方式，詐騙18名被害人逾新台幣9億元，其中，知名餐飲公司蔡姓女負責人涉助詐團洗錢逾1億元。檢警去年11月10日拘提蔡女到案，台北地檢署訊後聲押禁見蔡女獲准，其他同案19名被告交保。

檢警續追查發現，有多家公司涉嫌與蔡女合謀，利用公司帳戶幫詐團收取被害人帳戶的款項（俗稱收水），再以現金提領交給蔡女後獲得報酬。

檢警20日執行第二波搜索行動，搜索何姓被告等多家公司負責人、會計人員及相關公司共14處，並拘提何姓等8名被告到案說明。北檢昨天諭令其中2名被告1人限制住居、1人請回；至於其餘6名被告今天移送北檢複訊。

檢方今天訊後認為何姓、雷姓、牟姓3名被告涉嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，另諭知張姓、詹姓、莊姓3名被告均以50萬元交保、限制住居及出境出海。全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌方向偵辦。

詐團 北檢

延伸閱讀

柬埔寨強力掃蕩 5日內1440名印尼人脫離詐團

知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

台版柬埔寨案外案 律師陳士綱涉洩密、洗錢今判2年6月刑

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

相關新聞

怕詐團報復…她全身包緊緊現身說法 嘆「執政者為何不能有效保護人民」

基隆市1名女子誤信詐騙集團投資陷阱，不僅存款全沒了，外加信貸資金投入導致負債。她今天現身說法，希望有助其他人不要被騙，也...

馬國車手入境3天就被抓…關押迄今6月求交保 法官這理由駁回

馬來西亞籍劉姓男子去年8月以日薪3千元來台擔任車手，入境才3天就被抓，因涉6案而遭羈押迄今，其中2案已定執行刑1年，另4...

影／台菲警方合作破獲跨國詐騙機房 押解17名本國籍犯嫌返台　

刑事局國際刑警科分析曾在台灣涉及詐騙案之犯嫌的出入境資料跟行為模式，發現數名嫌犯前往菲律賓宿霧長期停留，懷疑赴菲律賓從事...

四海幫成員宿霧「打工度假」經營詐騙機房 台菲聯手逮人今遣返回台

刑事警察局與菲律賓警方合作，去年破獲宿霧詐騙機房，逮捕有四海幫海森堂背景的35歲陳姓男子等16男1女，含6名通緝犯共17...

知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」女董座蔡閔如被控偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑收取手續費上千萬元，台北地檢署為釐...

婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

黃金價格飆漲，警方發現投資黃金也成為詐騙集團的話術。基隆市1名婦人到銀行要匯款3000萬元，行員通報警方到場，她當場雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。