怕詐團報復…她全身包緊緊現身說法 嘆「執政者為何不能有效保護人民」

基隆市1名女子誤信詐騙集團投資陷阱，不僅存款全沒了，外加信貸資金投入導致負債。她今天現身說法，希望有助其他人不要被騙，也不解執政者為什麼不能有效保護民眾。她是被害者，只盼加害者和共犯結構受到現世報，受到懲戒。

基隆市警局今天公布上月詐欺案件概況，全月受理207案，財損金額8444萬元。案件仍以網路購物詐騙居首，其次分別為假投資詐騙、假交友投資詐騙。若以財損金額分析，假投資詐騙造成的損失最嚴重。

今年出面說出親身遭遇的女子說，警局邀請她的時候，有小掙扎了一下，決定曝光後，內心也是恐慌的，不知道自己會不會成為詐團報復對象。先前出庭遇到車手，也曾面臨心靈恐慌狀況。

這名女子說，1年多前因為生活所需，搜尋兼職打工的訊息時，在臉書看到學者、名人、專家贈送理財書廣告。她選擇加入其中1個名人，然後這個「名人」跟她聯繫，要她再跟助理聯絡，接著進入助理邀約的群組，發現有好多的人分享投資理財經驗。

她說，群組後來出現一家投資平台App，不斷讓大家看到群組中的「先進們」投資獲利績效。群組內也出現投資網站曾報導的名師，查詢網路資料，發現他有投資知名上市公司的子公司，然後受名師和群組先進的鼓勵，她決定「面交」第一筆投資款項。

開始投資後，她又受接觸另一個投資虛擬貨幣的群組，裡面也非常熱鬧，要她買外幣，再換成比特幣、泰達幣。

她說，最後直到她要求出金獲取投資獲利時，因被告知要再投入一筆錢才能出金，家人得知覺得不太對勁。她投資的款項，也有用個人信貸取得的錢，要付利息，壓力越來越大，最後在孩子陪伴下到派出所報案。

這名女子說，知道自己確實上了詐騙集團的當，成為被害者後，內心非常沉重、無助，也更可以體會有人會去跳樓等等不幸行為，這都曾出現在她的念頭裡。

經歷1年多程序調查或司法協助，她深深感覺「我們才是被懲罰的那一群人，就這樣子莫名其妙地被懲罰了」，被害人們其實沒有受到有效的保護，變成自己要去抱團取暖，自己要去找尋各種司法解答和求助，承受非常沉重的壓力，覺得可能沒有辦法翻身，或者沒有什麼好下場。

這名女子說，被害人抱團取暖，大家不曉得說為什麼會有這麼多人受害，像是數位金流等部分，為什麼沒有辦法受到執政者有效的保護，一直任由被害人被加害人傷害，這種想法或疑問，一直不斷在她的心裡發酵。

這名女子說，目前有這麼多事沒辦法解決， 只能一直鼓勵自己振作起來，很多跟她有同樣經驗的人 ，大家在群組裡面抱團取暖，或者是在司法體系一起出現的被害人，只能向上帝或者神明禱告，祈禱什麼呢？禱告自己能夠堅持下去，案件要持續追蹤。禱告血汗錢能夠有機會找回來，以及禱告加害者和所謂共犯結構，能夠受到天理的現世報，能夠受到懲戒，希望是這樣。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980