馬國車手入境3天就被抓…關押迄今6月求交保 法官這理由駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

馬來西亞籍劉姓男子去年8月以日薪3千元來台擔任車手，入境才3天就被抓，因涉6案而遭羈押迄今，其中2案已定執行刑1年，另4案尚未審結，花剩1500元還被查扣。劉男向法官求情具保停押，以便在台打工賠償被害人台南高分院認他需錢孔急恐重蹈覆轍且有逃亡之虞而駁回。

劉男主張，因工作被利用來台灣提款，糊里糊塗的當了代罪羔羊，罪不大，檢察官認為他有反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押，未免過度評價。

他指出，雖為馬國籍，但在台灣有地址，他在馬國有妻小，為家庭支柱，但因本案已羈押數月，妻子向親友借款，已盡力賠償被害人的損害，請准予具保停止羈押；他願意定期向法院或指定機關報到，交出護照，接受適當科技監控。

據調查，劉男來台擔任提款車手，去年8月11日入境後，依指示並拿取提款卡2張，同年月14日在台南先後提領8萬、3萬元，因員警發現形跡可疑，經盤查後查獲。

他涉犯參與犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，經台南地院各處10月、9月，定應執行刑1年。經檢方向地院聲押獲准，自同年月15日起羈押，起訴後於同年10月9日由地院裁押。

合議庭表示，劉男供述在台有居所，如獲停押，可至其配偶表哥住處居住。經電詢其口中的表哥，對方表示無親屬關係，因劉男在台沒有認識的親友才好意代收信件，而現住處另有家人同住，沒有地方可讓他居住。劉男在台無固定住居所，規避審判及執行或然率增加，難認無逃亡之虞。

同時，劉男稱無反覆實施同一犯罪之虞，但他入境後攜帶的馬幣已兌換使用殆盡，自詐團已收取3日合計9000元，用於日常開銷，僅餘1500元已扣案。入境隔天即依指示先後提領另案被害人受騙匯款3萬、6萬元，經檢方起訴後，繫屬地院審理中，尚未審結，且尚有另案經檢察官偵結剛提起公訴。劉男入境3日，即涉犯加重詐欺取財罪等6罪，顯然有反覆實施同一加重詐欺犯罪事實。

合議庭指出，依劉男供述，為籌措另案被害人賠償金，有意在台打工賺錢，然而，劉男既為了賺取金錢才入境台灣，未持有合法工作證，可否在台灣合法就業，令人懷疑。尤其他現階段仍急需金錢的客觀條件未改變的情況下，難期待他不致於被詐團利誘再為相同犯罪行為，或實施其他財產犯罪。

馬來西亞籍劉姓男子向法官求情具保停押，以便在台打工賠償被害人，台南高分院認他需錢孔急恐重蹈覆轍且有逃亡之虞而駁回。圖／本報資料照
馬來西亞籍劉姓男子向法官求情具保停押，以便在台打工賠償被害人，台南高分院認他需錢孔急恐重蹈覆轍且有逃亡之虞而駁回。圖／本報資料照

馬來西亞 被害人 台南

