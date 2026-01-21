馬國車手入境3天就被抓…關押迄今6月求交保 法官這理由駁回
馬來西亞籍劉姓男子去年8月以日薪3千元來台擔任車手，入境才3天就被抓，因涉6案而遭羈押迄今，其中2案已定執行刑1年，另4案尚未審結，花剩1500元還被查扣。劉男向法官求情具保停押，以便在台打工賠償被害人，台南高分院認他需錢孔急恐重蹈覆轍且有逃亡之虞而駁回。
劉男主張，因工作被利用來台灣提款，糊里糊塗的當了代罪羔羊，罪不大，檢察官認為他有反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押，未免過度評價。
他指出，雖為馬國籍，但在台灣有地址，他在馬國有妻小，為家庭支柱，但因本案已羈押數月，妻子向親友借款，已盡力賠償被害人的損害，請准予具保停止羈押；他願意定期向法院或指定機關報到，交出護照，接受適當科技監控。
據調查，劉男來台擔任提款車手，去年8月11日入境後，依指示並拿取提款卡2張，同年月14日在台南先後提領8萬、3萬元，因員警發現形跡可疑，經盤查後查獲。
他涉犯參與犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，經台南地院各處10月、9月，定應執行刑1年。經檢方向地院聲押獲准，自同年月15日起羈押，起訴後於同年10月9日由地院裁押。
合議庭表示，劉男供述在台有居所，如獲停押，可至其配偶表哥住處居住。經電詢其口中的表哥，對方表示無親屬關係，因劉男在台沒有認識的親友才好意代收信件，而現住處另有家人同住，沒有地方可讓他居住。劉男在台無固定住居所，規避審判及執行或然率增加，難認無逃亡之虞。
同時，劉男稱無反覆實施同一犯罪之虞，但他入境後攜帶的馬幣已兌換使用殆盡，自詐團已收取3日合計9000元，用於日常開銷，僅餘1500元已扣案。入境隔天即依指示先後提領另案被害人受騙匯款3萬、6萬元，經檢方起訴後，繫屬地院審理中，尚未審結，且尚有另案經檢察官偵結剛提起公訴。劉男入境3日，即涉犯加重詐欺取財罪等6罪，顯然有反覆實施同一加重詐欺犯罪事實。
合議庭指出，依劉男供述，為籌措另案被害人賠償金，有意在台打工賺錢，然而，劉男既為了賺取金錢才入境台灣，未持有合法工作證，可否在台灣合法就業，令人懷疑。尤其他現階段仍急需金錢的客觀條件未改變的情況下，難期待他不致於被詐團利誘再為相同犯罪行為，或實施其他財產犯罪。
