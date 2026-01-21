影／台菲警方合作破獲跨國詐騙機房 押解17名本國籍犯嫌返台
刑事局國際刑警科分析曾在台灣涉及詐騙案之犯嫌的出入境資料跟行為模式，發現數名嫌犯前往菲律賓宿霧長期停留，懷疑赴菲律賓從事詐欺犯行，遂與菲律賓警方合作，去年成功破獲宿霧詐騙機房，逮捕有四海幫海森堂背景的35歲陳姓等17名犯嫌，由於陳嫌等人犯行沒有菲律賓籍犯嫌及被害人，菲律賓法院審理後結案，執行遣返程序，刑事局押解嫌犯下午返台受審。
17名犯嫌由刑事局派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共同押解回台受審，航班於下午抵達桃園國際機場，入境後隨即確認基本資料及宣讀權益後執行逮捕上銬，後續將統一帶往刑事局製作筆錄，再送新北地檢署。
刑事局國際刑警科科長李昆達表示，1年多前掌握國內特定黑幫涉及跨國不法詐騙，分析犯嫌出入境資料及行為模式，發現多數犯嫌在菲律賓長期停留，經報請新北地方檢察署偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等共組專案小組，經過近11個月蒐證，進一步鎖定犯嫌聚集菲律賓宿霧藏匿處經營詐欺機房據點。
李昆達說，經過雙方執法單位合作，去年5月順利破獲機房，經搜索確認機房內有36歲我國籍陳姓犯嫌等16名男性及1名女性共17人涉案，其中6人遭通緝，但17人因違反當地法律遭拘留菲律賓，經菲律賓法院審理後結案並執行遣返程序，在9個月後的今天經菲律賓移民局派員跟刑事局共同把人從送回台灣受審。
警方調查，該集團以愛情詐欺、投資詐欺及公益詐欺手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣，清查國內被害人目前約50人以上，金額也超過新台幣4000萬以上，後續會與相關國家持續合作偵辦，以維護被害人應有權益，把在海外從事不法活動的國人緝捕歸案。
