四海幫成員宿霧「打工度假」經營詐騙機房 台菲聯手逮人今遣返回台

刑事警察局與菲律賓警方合作，去年破獲宿霧詐騙機房，逮捕有四海幫海森堂背景的35歲陳姓男子等16男1女，含6名通緝犯共17人；由於陳嫌等人詐騙犯行，沒有菲律賓籍犯嫌及被害人，菲律賓法院審理後結案，執行遣返程序，刑事局押解嫌犯今天下午返台受審。

刑事局國際刑警科指出，嫌犯中過去曾有數人在台灣涉及詐騙案遭警方查獲，警方後續調查，分析出入境資料及行為模式，發現數名嫌犯前往菲律賓宿霧長期停留，懷疑赴菲律賓從事詐欺犯行。

刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集宿霧，由於詐團不缺錢，因此乾脆包下獨棟豪宅，還找來傭人、司機打點生活食衣住行，以打工度假的享樂心態經營詐欺機房。

去年5月，刑事局國際科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，原本台灣警方掌握10名嫌犯藏匿，沒想到對方又招募共犯，最後搜索確認機房內有17名國人涉案，嫌犯因違反當地法律，遭拘留於菲律賓。