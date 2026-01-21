知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」女董座蔡閔如被控偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑收取手續費上千萬元，台北地檢署為釐清交流，昨指揮警方兵分14路執行第二波搜索，拘提何姓被告等8人到案，陸續移送北檢複訊。

全案源於，滿堂紅原有多家分店但陸續收攤，去年僅剩1家加盟店，滿堂紅女董座蔡閔如疑似為了解決財務困境，涉偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，短短數月疑有1億元的鉅額贓款流進旗下9間公司登記的銀行帳戶，從中賺取約1成的「手續費」約上千萬元；蔡閔如2025年11月間被依詐欺、洗錢等罪羈押獲准，日前也被借提釐清金流是否與太子集團相關。

北檢專案小組溯源追查涉與蔡合作的公司，昨指揮刑事警察局、台北市警察局中正第一分局、中山分局、台中市刑警大隊、南投刑警大隊等單位，兵分14路執行第二波搜索，搜索何姓被告等8人及相關公司，拘提何姓等8名被告到案說明。