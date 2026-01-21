快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

桃園電子報／ 桃園電子報

S 21184613
警方逮捕陳姓主嫌等17名國人，其中更含6名通緝犯，均遣返回台灣受審。圖：刑事局提供

刑事警察局發現多名國人頻繁出入菲律賓宿霧，研判受集團指使從事詐騙，隨即與菲律賓執法單位合作共組專案小組，歷時11個月偵查，於114年5月13日發動搜索，成功搗破詐欺機房，逮捕陳姓主嫌等17名國人，其中更含6名通緝犯，均遣返回台灣受審。

S 21184610
此案因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後將此案結案，並執行遣返程序。圖：刑事局提供

刑事警察局國際刑警科分析相關前案犯嫌出入境資料及行為模式，發現多數犯嫌有前往菲律賓宿霧長期停留，研判為接受集團指示赴菲律賓從事詐欺犯行，經報請新北地方檢察署張股主任檢察官劉文瀚指揮偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集之菲律賓宿霧藏匿處所，即為該集團在菲律賓經營詐欺機房據點。

刑事局於114年5月13日派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，於14日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，搜索確認機房內有陳姓犯嫌等17名國人涉案，16男1女，含6名通緝犯。經查該集團是以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙我國民眾投資虛擬貨幣獲利，犯嫌因違反當地法律，遭拘留於菲律賓。

刑事局指出，此案因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後將此案結案，並執行遣返程序，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，並順利於今(21)日遣返陳姓犯嫌等17人回台受審。

刑事局強調，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

延伸閱讀：

  1. 桃園推動「農遊新視界」 展現在地休區多元魅力
  2. 【有片】龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝

菲律賓 刑事局 詐欺 詐騙

延伸閱讀

假冒賴清德寄電郵談「公民發展」 刑事局追查籲民眾勿回復

擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

菲律賓籍移工騎車雙載被大貨車撞擊 1男1女雙雙被輾斃

菲律賓睽違逾10年發現新氣田 盼緩解能源危機

相關新聞

赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

刑事警察局發現多名國人頻繁出入菲律賓宿霧，研判受集團指使從事詐騙，隨即與菲律賓執法單位合作共組專案小組...

沒買卻收到訂單完成通知 他驚慌點擊「問題回報」慘賠170萬

近年詐騙手法不斷翻新，從電話、投資到購物通知，情境愈來愈貼近日常，讓民眾一不留神就掉入陷阱。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起案例，一名民眾僅因點擊一封不明購物訂單確認信，便被詐騙集團一步步牽著走，最終損失金額高達170多萬，相當痛心。

這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

北市北投焚化廠近來遭冒名辦活動詐騙，環保局澄清此非該廠主辦或環保局授權辦理，昨天已報警，不只防止填過表單的民眾進一步受害...

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，昨天2度約談豪宅總管凃又...

嘉義業務員自製假保單招攬虛假儲蓄險 偽造壽險公司印文騙取1460萬元

曾擔任某壽險公司業務員的嘉義52歲林姓女子，被控偽造儲蓄險保單詐騙客戶，張姓、黃姓2名被害人分別被騙1220萬元、240...

要幫被害人追錢！竹縣警局首創打詐三部曲 將聯手律師團協助求償

新竹縣詐欺案件財損金額在全國名列前茅，為守護縣民財產，新竹縣政府警察局今天宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。